Укр

"Нобелевскую премию выдать": в сети показали, как купить пиво за "тысячу Зеленского"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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1000 гривен
1000 гривен

Потомственные "тестеры" уже сломали систему.

В Украине официально стартовала раздача 1000 гривен в рамках программы поддержки пострадавших от карантина отраслей экономики. Несмотря на то, что их можно потратить лишь на определенные категории покупок, украинцы все же придумали, как обойти ограничения.

Одним из таких "лайфхаков" похвастался житель Харькова в телеграм-канале "Труха".

"Придумано, как можно потратить 1000 за вакцинацию. Все просто — пришел в кино, прошел на бар, купил пивка", — говорится в сообщении.

Украинец придумал, как потратить "тысячу Зеленского" на пиво
Украинец придумал, как потратить "тысячу Зеленского" на пиво

Стоит отметить, что покупка вызвала нешуточную дискуссию в комментариях. В частности, было установлено, что подобного рода покупки можно совершать не в каждом кинотеатре, а лишь в том, где бар зарегистрирован на то же предприятие.

Также пользователи пишут, что можно потратить деньги в книжных магазинах, покупая там не только книги, но и, к примеру, игрушки.

Как сообщалось ранее, программа по которой можно получить деньги за вакцинацию стартовала 19 декабря, однако получить средства можно было и раньше. Указанную сумму можно потратить на ряд услуг, среди которых покупка билетов на поезда или самолеты в пределах Украины, посещение музеев, кинотеатров, спортзалов и другое.

Старшему поколению же предложили альтернативу, так люди в возрасте 60+ вскоре получат возможность потратить эти деньги на лекарства.

Теги:
#Харьков #Покупки #Кинотеатры
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