Укр

Раздача "тысячи Зеленского" официально стартовала: как получить деньги и куда их потратить

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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1000 гривен Новость обновлена 19 декабря 2021, 15:17
1000 гривен

Получить деньги не так уж и сложно.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине официально стартовала программа поддержки отраслей экономики, пострадавших от карантинных ограничений. Инициатива, которая уже получила в народе название "Вовина тысяча", предусматривает получение на счет 1000 гривен за прохождение полного курса вакцинации.

"Телеграф" решил напомнить, что это такое и как получить деньги.

О том, что в Украине начнут раздавать деньги за вакцинацию объявил президент Украины Владимир Зеленский еще 15 ноября. Ограниченный запуск программы произошел 16 декабря, в ходе которого первые зарегистрировавшиеся смогли получить средства.

В чем суть.

Программа нацелена на поддержку туристической и креативной индустрий, а потому возможностей их потратить не так уж и много. В частности на эти деньги можно приобрести:

  • билеты на поезд или самолет в границах Украины;
  • билеты в кинотеатр, музей, театр или выставочный центр;
  • билет на концерт;
  • абонемент в спортзал или фитнес-зал;
  • товары в книжных магазинах.

Кроме того для людей старше 60 лет с января будет предусмотрена возможность потратить 1000 гривен на лекарства.

Деньги зачисляются не навсегда, а лишь на 4 месяца с момента получения, если за это время они не будут потрачены, то их вернут в бюджет. Их можно тратить частями, а если сумма покупки превышает лимит, то разницу можно доплатить с другой карты.

Как получить.

Чтобы получить бонус от государства, необходимо соответствовать ряду критериев. Среди которых:

  • прохождение полного курса вакцинации и получения "зеленого" сертификата в приложении "Дия";
  • быть совершеннолетним гражданином Украины;
  • оформить карту "еПоддержка" в банке-партнере программы.

В настоящее время к программе присоединилось только пять банков, однако в будущем их перечень будет расширен. Сейчас в списке:

  • Монобанк;
  • ПриватБанк;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • Укргазбанк.

Получить специальную карту можно как онлайн, так и обратившись в отделение банка.

Чтобы получить карту онлайн надо зайти в приложение вашего банка и выполнить ряд действий.

Например, в приложении Приват24 необходимо нажать на кнопку "Кошелек", затем напротив надписи "Карты" нажать на кнопку "Добавить" и в появившемся списке выбрать пункт "еПоддержка". В приложении Монобанка это делается через меню карточек, где надо нажать на кнопку "Открыть карту или счет ФЛП", в открывшемся списке после этого надо нажать на пункт "еПоддержка".

После создания карты в вашем банке необходимо установить и залогиниться в приложении "Дия" и получить сертификат вакцинации, если его еще нет. Затем необходимо зайти в раздел услуги и нажать на кнопку "еПоддержка".

Там надо выбрать открытую для этих целей карту и ждать зачисления средств. В банках предупреждают, что это может проводиться в течение 10 дней, но обычно это происходит намного быстрее.

Получить деньги за вакцинацию можно до конца действия программы, то есть до 18 декабря 2022 года.

Напомним, в Украине запустили центры поддержки для тех, кто испытывает трудности с тем, чтобы получить сертификат вакцинации в "Дие".

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #ДИЯ #Covid-19
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