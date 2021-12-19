Роздача "тисячі Зеленського" офіційно стартувала: як отримати гроші та куди їх витратити

Отримати гроші не так вже й складно.

У неділю, 19 грудня, в Україні офіційно стартувала програма підтримки галузей економіки, які постраждали від карантинних обмежень. Ініціатива, яка вже отримала у народі назву "Вовина тисяча", передбачає отримання на рахунок 1000 гривень за проходження повного курсу вакцинації.

"Телеграф" вирішив нагадати, що це таке та як отримати гроші.

Про те, що в Україні почнуть роздавати гроші за вакцинацію, оголосив президент України Володимир Зеленський ще 15 листопада. Обмежений запуск програми стався 16 грудня, під час якого перші зареєстровані змогли отримати кошти.

В чому суть.

Програма націлена на підтримку туристичної та креативної індустрій, а тому можливостей їх витратити не так вже й багато. Зокрема, на ці гроші можна придбати:

квитки на поїзд або літак у межах України;

квитки у кінотеатр, музей, театр чи виставковий центр;

квиток на концерт;

абонемент у спортзал чи фітнес-зал;

товари у книгарнях.

Крім того, для людей старших 60 років із січня буде передбачена можливість витратити 1000 гривень на ліки.

Гроші зараховуються не назавжди, а лише на 4 місяці з моменту отримання, якщо за цей час вони не будуть витрачені, їх повернуть до бюджету. Їх можна витрачати частинами, і якщо сума купівлі перевищує ліміт, то різницю можна доплатити з іншого картки.

Як отримати.

Щоб отримати бонус від держави, необхідно відповідати низці критеріїв. Серед яких:

проходження повного курсу вакцинації та отримання "зеленого" сертифікату у додатку "Дія";

бути повнолітнім громадянином України;

оформити картку "еПідтримка" у банку-партнері програми.

Наразі до програми приєдналося лише п’ять банків, однак у майбутньому їх перелік буде розширено. Зараз у списку:

Монобанк;

ПриватБанк;

Альфа Банк;

А-банк;

Укргазбанк.

Отримати спеціальну картку можна як онлайн, так і звернувшись до відділення банку.

Щоб отримати карту онлайн, треба зайти в додаток вашого банку і виконати ряд дій.

Наприклад, у програмі Приват24 необхідно натиснути на кнопку "Гаманець", потім навпроти напису "Карти" натиснути на кнопку "Додати" і в списку вибрати пункт "еПідтримка". У додатку Монобанку це робиться через меню карток, де треба натиснути на кнопку "Відкрити карту або рахунок ФОП", у списку після цього треба натиснути на пункт "еПідтримка".

Після створення картки у вашому банку необхідно встановити та залогінитись у додатку "Дія" і отримати сертифікат вакцинації, якщо його ще немає. Потім необхідно зайти в розділ "Послуги" та натиснути кнопку "еПідтримка".

Там треба вибрати відкриту для цього карту і чекати зарахування коштів. У банках попереджають, що це може проводитись протягом 10 днів, але зазвичай це відбувається набагато швидше.

Отримати гроші за вакцинацію можна до кінця дії програми, тобто до 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні запустили центри підтримки для тих, хто зазнає труднощів з тим, щоб отримати сертифікат вакцинації в "Діє".