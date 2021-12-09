Тисяча гривень за вакцинацію: як отримати кошти через "Дію"

Пілотний запуск програми відбудеться 13 грудня.

В Україні незабаром стартує анонсована президентом Володимиром Зеленським програма допомоги галузям економіки, що постраждали від коронавірусу, в ході якої вакциновані українці зможуть отримати одну тисячу гривень. У Кабміні кажуть, що бета-тестування функції розпочнеться з наступного тижня, а перші гроші можна буде отримати лише з 19 грудня, проте "Монобанк" уже дає можливість створити спеціальну картку для отримання цих грошей. Не залишилося осторонь і Мінцифри.

Розробники "Дії" оприлюднили детальну інструкцію щодо того, як отримати бажану тисячу гривень.

Для того, щоб отримати гроші, необхідно бути громадянином України віком від 18 років. Також, очевидно, потрібно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

Якщо ці умови дотримані, доведеться встановити додаток "Дія" на смартфон, а в ньому вже отримати сертифікат вакцинації. Про те, як це зробити, можете прочитати у відповідному матеріалі "Телеграфа".

Після цього необхідно зайти в розділ "Послуги" і вибрати пункт "еПідтримка", потім треба вибрати спеціальну карту, яку треба завчасно отримати в одному з банків-партнерів. Після перевірки даних гроші буде зараховано на картку.

Наголошується також, що спеціальну картку можна буде отримати як через додаток банку, так і при відвідуванні відділення. Проте зараз про це відомо небагато, оскільки пілотний запуск програми підтримки стартує лише 13 грудня. А от українці зможуть отримати перші виплати лише з 19 грудня.

Натомість розробники "Дії" зазначають, що гроші не можна буде отримати на звичайну картку. Крім того, вказується, що їх не можна буде отримати скориставшись паперовим сертифікатом вакцинації або сертифікатом, отриманим через портал "Дія".

Як повідомлялося раніше, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував виплати 1000 гривень для вакцинованих громадян. Одразу після цього мережею прокотилася хвиля жартів на цю тему, після якої ця ініціатива отримала неформальну назву "Вовина тисяча".

Водночас у мережі вже з’явилися повідомлення, що зловмисники під приводом роздачі допомоги виманюють в українців банківські дані.