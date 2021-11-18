"Вовина тисяча" стала приводом для шахраїв: Приватбанк попереджає про нову схему
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В основі схеми — спроба заволодіти особистими та банківськими даними людини
В Україні все ще бурхливо обговорюють пропозицію президента Володимира Зеленського платити по тисячі гривень щепленим від "корони". Активними в цьому плані є і шахраї — вже встигли придумати новий спосіб обдурити багатьох українців.
Про нову схему розповіли у пресслужбі "ПриватБанку".
Аби ще більше зацікавити людей, шахраї вирішили повідомляти про виплату не тисячі, а відразу кількох. Разом із текстом про необхідність отримати виплату у повідомленні є посилання.
Потім на спеціальному веб-ресурсі людині пропонується запровадити особисті дані, а також зазначити банківські реквізити. Таким чином шахраї отримують цю інформацію, щоб потім мати можливість отримати собі чужі гроші.
У "ПриватБанку" дали просту інструкцію щодо захисту від таких шахраїв:
- Не можна переходити за посиланнями з повідомлень, яким ви не надто довіряєте.
- Ніколи не вказуйте особисті та банківські дані на різних підозрілих сайтах.
- Ігноруйте подібну смс-розсилку. За можливості блокуйте номер, який надіслав вам такий "лист щастя".
У банку наголосили: фінустанова не проводить подібних акцій, а також десятків інших розіграшів призів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нещодавно шахраї провели одного з клієнтів monobank, проте співробітники банку не змогли надати йому необхідної допомоги.
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