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"Вовина тисяча" стала приводом для шахраїв: Приватбанк попереджає про нову схему

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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COVID-виплати стали приводом для обману довірливих людей Новина оновлена 18 листопада 2021, 21:06
COVID-виплати стали приводом для обману довірливих людей

В основі схеми — спроба заволодіти особистими та банківськими даними людини

В Україні все ще бурхливо обговорюють пропозицію президента Володимира Зеленського платити по тисячі гривень щепленим від "корони". Активними в цьому плані є і шахраї — вже встигли придумати новий спосіб обдурити багатьох українців.

Про нову схему розповіли у пресслужбі "ПриватБанку".

Аби ще більше зацікавити людей, шахраї вирішили повідомляти про виплату не тисячі, а відразу кількох. Разом із текстом про необхідність отримати виплату у повідомленні є посилання.

Шахраї не дрібняться із сумою "виплати"
Шахраї не дрібняться із сумою "виплати"

Потім на спеціальному веб-ресурсі людині пропонується запровадити особисті дані, а також зазначити банківські реквізити. Таким чином шахраї отримують цю інформацію, щоб потім мати можливість отримати собі чужі гроші.

У "ПриватБанку" дали просту інструкцію щодо захисту від таких шахраїв:

  1. Не можна переходити за посиланнями з повідомлень, яким ви не надто довіряєте.
  2. Ніколи не вказуйте особисті та банківські дані на різних підозрілих сайтах.
  3. Ігноруйте подібну смс-розсилку. За можливості блокуйте номер, який надіслав вам такий "лист щастя".

У банку наголосили: фінустанова не проводить подібних акцій, а також десятків інших розіграшів призів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нещодавно шахраї провели одного з клієнтів monobank, проте співробітники банку не змогли надати йому необхідної допомоги.

Теги:
#ПриватБанк #Шахрайство
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