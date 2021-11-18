"Вовина тысяча" стала поводом для мошенников: Приватбанк предупреждает о новой схеме
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В основе схемы — попытка завладеть личными и банковскими данными человека
В Украине все еще бурно обсуждают предложение президента Владимира Зеленского платить по тысяче гривен привитым от "короны". Активны в этом плане и мошенники — уже успели придумать новый способ обмануть многих украинцев.
О новой схеме рассказали в пресс-службе "ПриватБанка".
Чтобы заинтересовать людей больше обычного, мошенники решили сообщать о выплате не тысячи, а сразу нескольких. Вместе с текстом о необходимости получить выплату в сообщении имеется ссылка.
Затем на специальном веб-ресурсе человеку предлагается ввести личные данные, а также указать банковские реквизиты. Таким образом мошенники получают эту информацию, чтобы после иметь возможность заполучить себе чужие деньги.
В "ПриватБанке" дали простую инструкцию по защите от таких мошенников:
- Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, которым вы не слишком доверяете.
- Никогда не указывайте личные и банковские данные на различных подозрительных сайтах.
- Игнорируйте подобную смс-рассылку. При возможности — блокируйте номер, который прислал вам такое "письмо счастье".
В банке подчеркнули: финучреждение не проводит подобных акций, а также десятков других розыгрышей призов.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что недавно мошенники провели одного из клиентов monobank, однако сотрудники банка не смогли оказать ему необходимую помощь.
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