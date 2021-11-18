Укр

"Вовина тысяча" стала поводом для мошенников: Приватбанк предупреждает о новой схеме

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
COVID-выплаты стали поводом для обмана доверчивых людей Новость обновлена 18 ноября 2021, 21:06
COVID-выплаты стали поводом для обмана доверчивых людей

В основе схемы — попытка завладеть личными и банковскими данными человека

В Украине все еще бурно обсуждают предложение президента Владимира Зеленского платить по тысяче гривен привитым от "короны". Активны в этом плане и мошенники — уже успели придумать новый способ обмануть многих украинцев.

О новой схеме рассказали в пресс-службе "ПриватБанка".

Чтобы заинтересовать людей больше обычного, мошенники решили сообщать о выплате не тысячи, а сразу нескольких. Вместе с текстом о необходимости получить выплату в сообщении имеется ссылка.

Мошенники не мелочатся с суммой "выплаты"
Мошенники не мелочатся с суммой "выплаты"

Затем на специальном веб-ресурсе человеку предлагается ввести личные данные, а также указать банковские реквизиты. Таким образом мошенники получают эту информацию, чтобы после иметь возможность заполучить себе чужие деньги.

В "ПриватБанке" дали простую инструкцию по защите от таких мошенников:

  1. Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, которым вы не слишком доверяете.
  2. Никогда не указывайте личные и банковские данные на различных подозрительных сайтах.
  3. Игнорируйте подобную смс-рассылку. При возможности — блокируйте номер, который прислал вам такое "письмо счастье".

В банке подчеркнули: финучреждение не проводит подобных акций, а также десятков других розыгрышей призов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что недавно мошенники провели одного из клиентов monobank, однако сотрудники банка не смогли оказать ему необходимую помощь.

Теги:
#ПриватБанк #Мошенничество
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Общество
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Категория
От задымления пострадал сектор "Слуги народа"
У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)
Дата публикации
Категория
Жителям Киева в среднем придется копить на квартиру почти 9 лет
Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)
Дата публикации
Категория
Роман Лещенко не знал о вероятной угрозе своей жизни
“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)