"Вовина тысяча" стала поводом для мошенников: Приватбанк предупреждает о новой схеме

В основе схемы — попытка завладеть личными и банковскими данными человека

В Украине все еще бурно обсуждают предложение президента Владимира Зеленского платить по тысяче гривен привитым от "короны". Активны в этом плане и мошенники — уже успели придумать новый способ обмануть многих украинцев.

О новой схеме рассказали в пресс-службе "ПриватБанка".

Чтобы заинтересовать людей больше обычного, мошенники решили сообщать о выплате не тысячи, а сразу нескольких. Вместе с текстом о необходимости получить выплату в сообщении имеется ссылка.

Мошенники не мелочатся с суммой "выплаты"

Затем на специальном веб-ресурсе человеку предлагается ввести личные данные, а также указать банковские реквизиты. Таким образом мошенники получают эту информацию, чтобы после иметь возможность заполучить себе чужие деньги.

В "ПриватБанке" дали простую инструкцию по защите от таких мошенников:

Нельзя переходить по ссылкам из сообщений, которым вы не слишком доверяете. Никогда не указывайте личные и банковские данные на различных подозрительных сайтах. Игнорируйте подобную смс-рассылку. При возможности — блокируйте номер, который прислал вам такое "письмо счастье".

В банке подчеркнули: финучреждение не проводит подобных акций, а также десятков других розыгрышей призов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что недавно мошенники провели одного из клиентов monobank, однако сотрудники банка не смогли оказать ему необходимую помощь.