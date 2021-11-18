Рада сделала шаг к выдаче "Вовиной тысячи": на сколько украинцев хватит денег

Нардепы одобрили законопроект, но выделят не 6 млрд грн, а три

В четверг, 18 ноября, нардепы приняли в первом чтении законопроект, который в народе уже прозвали "Вовиной тысячей". Он предусматривает, что всем привитым от коронавируса до 19 декабря украинцам выделят по 1000 грн.

Об этом с зала заседаний передает корреспондент "Телеграфа".

В первом чтении свои "за" отдали 285 парламентариев. Планируется, что будет еще одно голосование, на котором увеличат доходную часть бюджета на 3 млрд грн в 2021 году. Изначально речь шла о сумме, вдвое большей, которой хватило бы для выплат только для 6 млн украинцев, хотя количество привитых на момент выхода новости уже составляет 9,2 млн человек.

К слову, оставшиеся 3 млрд от изначально анонсированной суммы планируют выделить в начале 2022 года. Хотя, согласно подсчетам в пропрезидентской партии "Слуга народа", к тому времени может потребоваться не 6 млрд грн, а 15.

Напомним, чтобы вакцинировать как можно больше украинцев от коронавируса, президент Владимир Зеленский инициировал акцию по выплате материального вознаграждения за прививки, которая уже получила название "Вовина тысяча". Потратить начисленные в "Дие" деньги можно не на все: на спорт, путешествия или то, что поддержит малый и средний бизнес в Украине. В правительстве говорят, что по 1000 грн получат абсолютно все привитые двумя дозами вакцины против коронавируса украинцы.