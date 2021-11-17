Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко

Вовина тысяча

Рекомендую всем жуликам Украины.

Ясно, что Вовина тысяча дискриминационная затея. Мало того, что в стране, которая на следующий год планирует дефицит бюджета под 200 миллиардов — дополнительные 20-30 миллиардов — это напряг.

Но главное. Я, здоровый дядя в городе, как вакцинированный, куплю абонемент на два месяца в бассейн. Как раз на январь-февраль хватит.

А вот какой-то дядя из Забурбеловки, которому под 100 лет и он лежащий и в 100 км от города (и которому фитнес уже как-то и ни к чему) не сможет использовать деньги на ЗОЖ и поездку в Одесскую оперу.

Опять же, как будут учитываться билеты? Как отчитываться за это? Как быть, если билеты – это 900 гривен. А еще 100 некуда потратить?

Короче, Вовчик навидосил, а Кабмину теперь думать.

Но знаю, как ФЛПам можно отмывать эти деньги. Открываете у себя КВЭД (код внутриэкономической деятельности) на проведение туризма. Заявляете какой-нибудь байдарочный тур выходного дня (или на 3-4 дня летом).

Платит вам группа товарищей по тысяче. Приезжает где-нибудь к вам на реку.

Ну и вы их фоткаете в байдарках, они постятся в ФБ и вы отдаете им по 700 гривен. И они заработали, и вы.

Как вариант – коллективные выезды на природу. По соглашению: ЗОЖ или туристический маршрут. По факту: лес, река, костер, мангал, шашлык и: "Эй, кто там наливает?". Впрочем – на природу по богатому. Халява, сэр.

А лежащий вакцинированный дедушка, 1926 года рождения (последний призыв во 2-й мировой), еще купавшийся в холодном Одере или Дунае в 45-м под пулями — думает:

- ой, как ни повезло, что в моей молодости не было такой халявы.

А просто Владимир Александрович за справедливость и равные возможности для всех.