Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко

Вовина тисяча

Рекомендую усім жулікам України.

Ясно, що Вовина тисяча дискримінаційна затія. Мало того, що в країні, яка на наступний рік планує дефіцит бюджету під 200 мільяпдів — додаткові 20-30 мільярдів — це напряг.

Але головне. Я, здоровий дядько у місті, як вакцинований — куплю абонемент на два місяці в басейн. Якраз на січень-лютий вистачить.

А от якийсь дядько із Забурбелівки, якому під 100 років і він лежачий і за 100 км від міста (і якому фітнес уже якось і ні до чого) не зможе використати гроші на ЗОЖ і поїздку в Одеську оперу.

Знову ж, як будуть обліковуватися квитки? Як звітувати за це? Як бути, якщо квитки — це 900 гривень. А ще 100 нікуди витратити?

Коротше — Вовчик навідосив, а Кабміну тепер думати.

Але знаю, як ФОПам можна навідмивати ці гроші. Відкриваєте у себе КВЕД (код внутрішньо-економічної діяльності) на проведення туризму. Заявляєе якийся байдарковий тур вихідного дня (чи на 3-4 дні влітку).

Платить вам група таваріщей по тисячі. Приїздить десь до вас на річку.

Ну і ви їх фоткаєте в байдарках, вони постять це у ФБ і ви віддаєте їм по 700 гривень. І вони заробили, і ви.

Як варіант — колективні виїзди на природу. По угоді: ЗОЖ чи туристичний маршрут. По факту: ліс, річка, багаття, мангал, шашлик і: "Ей, хто там наливає?". Вобщем — на природу по багатому. Халява, сер.

А лежачий вакцинований дідусь, 1926 року народження (останній призов у 2-й світовій), який ще купався у холодному Одері чи Дунаї у 45-му під кулями — думає:

- ой, як не повезло, що в моїй молодості не було такої халяви.

А просто Володимир Олександрович за справедливість і однакові можливості для всіх.