Укр

"Вовина тысяча": детали про вознаграждение за прививки от украинского правительства

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 17 ноября 2021, 14:45
Владимир Зеленский

Обе дозы вакцины от коронавируса получили более 9 млн украинцев. Первую — почти 12,5 млн.

Чтобы вакцинировать как можно больше украинцев от коронавируса, президент Владимир Зеленский инициировал акцию по выплате материального вознаграждения за прививки, которая уже получила название "Вовина тысяча". Чтобы достичь ожидаемого показателя в 70% вакцинированных украинцев, необходимо привить еще почти столько же людей, сколько уже прошли курс вакцинации. Инициатива не только направлена на защиту от коронавируса для населения, но и на поддержку малого и среднего бизнеса. 

Об этом рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль. 

Он также сообщил подробности по выплате. "Тысячу гривен Зеленского" получат все, кто прошел полный курс иммунизации от коронавируса. Их будут выплачивать через приложение "Дия" на виртуальные карты. Тратить их на оплату продуктов или коммуналки нельзя — только на культурно-развлекательные мероприятия (театры, кино, концерты), спорт (например, покупка абонементов в спортзалах) или путешествия (приобретение проездных документов в поездах и самолетах). При этом сообщается, что получателям субсидии волноваться не стоит — эта прибыль не повлияет на ее начисление, как и не будет обложена налогом. 

Как сообщил Шмыгаль, в программе, которая заработает с 19 декабря этого года и продлится до конца 2022, смогут поучаствовать около шести тысяч предприятий по стране. 

Первые три млрд гривен на финансирование инициативы выделят уже в 2021, еще столько же — в следующем году. Также сообщается, что финансирование могут увеличить.  

Ранее "Телеграф" писал, что инициатива президента вызвала шутки и появление мэмов в сети.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Владимир Зеленский
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