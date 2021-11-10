Укр

Деньги украли, а банк не помог: клиент monobank пожаловался на мошенничество

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
149
Банк не помог искать аферистов, которые украли средства Новость обновлена 10 ноября 2021, 12:20
Банк не помог искать аферистов, которые украли средства

В финучреждении заявили, что вопросами поиска мошенников занимается полиция

Клиент monobank пожаловался, что банк отказался помочь после того, как с его карты мошенники списали деньги. Об этом пользователь с никнеймом Dream19 написал в отзыве на портале "Минфин".

По его словам, мошенники летом 2021 года списали с его карты несколько тысяч гривен. После того, как пользователь получил уведомление о транзакции, он сразу же заблокировал карту, а также обратился с заявлением о мошенничестве в банк и полицию. Но аферистов так и не нашли.

Пользователь отмечает, что в банке отказались помогать якобы из-за того, что у него нет личного счета, и на карте были только кредитные средства. Dream19 также отмечает, что в случае, когда происходит взлом либо кража карты, то monobank только предлагает ее перевыпустить.

Представители monobank в комментарии ответили, что расследованием и поиском злоумышленников занимаются правоохранительные органы, а банк может только содействовать в этом в рамках действующего законодательства.

Напомним, клиент "ПриватБанка" рассказал, как спустя несколько часов после того, как он получил в банке новую карту, ему перезвонили аферисты, чтобы узнать личные данные.

Теги:
#Банк #Мошенничество #Monobank
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Украина
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине продолжает распространятся
Вдвое обгоняем Индию и Румынию: Украина третья в мире по смертности от коронавируса
Дата публикации
Категория
Утро на границе Польши и Беларуси.
Сотни попыток прорыва и напуганные стрельбой мигранты: что происходит на границе Польши и Беларуси (видео)
Дата публикации
Категория
Многие города сохраняют онлайн обучение.
Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам
Дата публикации
Категория
Так выглядит теперь выход из станции метро Дворец спорта
Парковка у метро: кто превратил городскую землю у станции "Дворец спорта" в частную стоянку
Дата публикации
Категория
Николай Харьковский, устроивший смертельное ДТП
Адвокат потерпевших о заключенном Коле Харьковском: Никакой вины и раскаяния