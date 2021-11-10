Деньги украли, а банк не помог: клиент monobank пожаловался на мошенничество

В финучреждении заявили, что вопросами поиска мошенников занимается полиция

Клиент monobank пожаловался, что банк отказался помочь после того, как с его карты мошенники списали деньги. Об этом пользователь с никнеймом Dream19 написал в отзыве на портале "Минфин".

По его словам, мошенники летом 2021 года списали с его карты несколько тысяч гривен. После того, как пользователь получил уведомление о транзакции, он сразу же заблокировал карту, а также обратился с заявлением о мошенничестве в банк и полицию. Но аферистов так и не нашли.

Пользователь отмечает, что в банке отказались помогать якобы из-за того, что у него нет личного счета, и на карте были только кредитные средства. Dream19 также отмечает, что в случае, когда происходит взлом либо кража карты, то monobank только предлагает ее перевыпустить.

Представители monobank в комментарии ответили, что расследованием и поиском злоумышленников занимаются правоохранительные органы, а банк может только содействовать в этом в рамках действующего законодательства.

Напомним, клиент "ПриватБанка" рассказал, как спустя несколько часов после того, как он получил в банке новую карту, ему перезвонили аферисты, чтобы узнать личные данные.