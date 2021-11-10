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Гроші вкрали, а банк не допоміг: клієнт monobank поскаржився на шахрайство

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Банк не допоміг шукати аферистів, які вкрали кошти Новина оновлена 10 листопада 2021, 12:20
Банк не допоміг шукати аферистів, які вкрали кошти

У фінустанові заявили, що питаннями пошуку шахраїв займається поліція

Клієнт monobank поскаржився, що банк відмовився допомогти після того, як з його картки шахраї списали гроші. Про це користувач з нікнеймом Dream19 написав у відгуку на порталі "Мінфін".

За його словами, шахраї влітку 2021 року списали з його картки кілька тисяч гривень. Після того, як користувач отримав повідомлення про транзакцію, він відразу ж заблокував картку, а також звернувся із заявою про шахрайство до банку та поліції. Але аферистів так і не знайшли.

Користувач зазначає, що в банку відмовилися допомагати нібито через те, що він не має особистого рахунку, і на карті були лише кредитні кошти. Dream19 також зазначає, що у випадку, коли відбувається злом або крадіжка карти, то monobank тільки пропонує її перевипустити.

Представники monobank у коментарі відповіли, що розслідуванням та пошуком зловмисників займаються правоохоронні органи, а банк може лише сприяти у цьому в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, клієнт "ПриватБанку" розповів, як за кілька годин після того, як він отримав у банку нову карту, йому передзвонили аферисти, щоб дізнатися особисті дані.

Теги:
#Банк #Шахрайство #Monobank
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