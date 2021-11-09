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Аферисти зателефонували вже за дві години: клієнт "ПриватБанку" поскаржився на злив даних

Автор
Тетяна Веремєєва
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Шахраї дзвонять клієнтам банку після відвідин відділення Новина оновлена 09 листопада 2021, 13:13
Шахраї дзвонять клієнтам банку після відвідин відділення

Чоловік отримав нову карту і практично одразу йому зателефонували, щоб дізнатися особисті дані

Клієнт "ПриватБанку" розповів, як через кілька годин після відвідин банку шахраї спробували дізнатися його дані. Про це він повідомив на сайті " Мінфін ".

За його словами, у понеділок, 8 листопада, близько 9:30 він звернувся до відділення банку в місті Кропивницький, щоб йому перевипустили картку. Минуло менше трьох годин і йому зателефонували начебто зі служби безпеки банку. Користувач з нікнеймом "yporokh" розповів, що телефоном назвали його прізвище, ім’я та по батькові, розповіли, що він у цей день відвідував відділення та намагався здійснити платіж на адресу відомого інтернет-магазину. При цьому чоловік зазначає, що не розуміє, звідки ті, хто телефонував, отримали такі дані.

"ПриватБанк" відповів на звернення через 30 хвилин. У коментарі співробітники фінустанови зазначають, що не знають, звідки шахраї можуть мати номер телефону їхнього клієнта і чому вони вирішили зателефонувати саме зараз. Крім того, в банку нагадали, що людям, які користуються банківськими послугами, варто бути обережними і в жодному разі не повідомляти третіх осіб свої банківські дані.

Нагадаємо, у клієнта "ПриватБанку" зникли гроші під час поповнення картки. Чоловік вніс гроші через термінал, але операція виявилася неуспішною через раптове відключення електроенергії. Термінал відключився в той час, коли операцію ще не було завершено. У результаті 3000 гривень на картку не були зараховані.

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#ПриватБанк #Шахраї
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