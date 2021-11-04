У Києві у клієнта "ПриватБанку" при поповненні картки зникли гроші: подробиці

Чоловік скаржиться на те, що йому не допомогли ні дзвінки на гарячу лінію, ні особистому консультанту

У Дарницькому районі Києва, на вул. Урловська, 23, сталася НП із клієнтом "ПриватБанку". Чоловік намагався поповнити власну карту, вніс гроші через термінал, проте через електропостачання, що раптово відключилося, операція зникла, як і 3000 гривень українця.

Скаргу на роботу "ПриватБанку" киянин Олег Г. залишив на сайті "Мінфін".

Чоловік розповідає: 2 листопада він поповнював свою карту, але в магазині, де знаходиться термінал, вимкнулося світло. Через 10 хвилин проблему усунули, проте термінал перезавантажився і слідів про транзакцію ніби не лишилося.

"Результат: два дні дзвінків на гарячу лінію та особистому консультанту зі списком всіх моїх дій, номери терміналу та адреси. Три заявки на повернення коштів – три відмови: пояснення – через годину ви поповнювали на цю картку кошти в сумі 1950 гривень у терміналі, за адресою вул. Здолбунівська, 7г. Усі мої аргументи, що три заявки на перевірку поповнення були повідомлені на термінал TS208320 по вул. Урлівська результату не принесли. Прохання перевести виклик на службу безпеки було відхилено", — обурюється клієнт банку.

Проте проблему таки вдалося вирішити. Судячи з відповіді співробітників "ПриватБанку", 3000 грн вони вже відправили на картку і вибачилися перед постраждалим.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" змінив правила переказу грошей з картки на картку.