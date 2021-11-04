В Киеве у клиента "ПриватБанка" при пополнении карты исчезли деньги: подробности

Мужчина жалуется на то, что ему не помогли ни звонки на горячую линию, ни личному консультанту

В Дарницком районе Киева, по ул. Урловская, 23, произошло ЧП с клиентом "ПриватБанка". Мужчина пытался пополнить собственную карту, внес деньги через терминал, однако из-за внезапно отключившегося электроснабжения операция исчезла, как и 3000 гривен украинца.

Жалобу на работу "ПриватБанка" киевлянин Олег Г. оставил на сайте "Минфин".

Мужчина рассказывает: 2 ноября он пополнял свою карту, но в магазине, где находится терминал, выключился свет. Спустя 10 минут проблему устранили, однако терминал перезагрузился и следов о транзакции будто не осталось.

"Результат: два дня звонков на горячую линию и личному консультанту со списком поминутно всех моих действий, номера терминала и адреса. Три заявки на возврат средств – три отказа: объяснение – через час вы пополняли на данную карту средства в сумме 1950 гривен в терминале, по адресу ул. Здолбуновская, 7г. Все мои аргументы, что три заявки на проверку пополнения были уведомлены на терминал TS208320 по ул. Урловская результата не принесли. Просьба перевести вызов на службу безопасности была отклонена. Оформлена четвертая заявка на проверку!" — негодует клиент банка.

Впрочем, проблему таки удалось решить. Судя по ответу сотрудников "ПриватБанка", 3000 грн они уже отправили на карту и извинились перед пострадавшим.

Напомним, государственный "ПриватБанк" изменил правила перевода денег с карты на карту.