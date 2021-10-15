"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту

В "ПриватБанке" изменили правила перевода с карты на карту, однако коснуться ограничения не всех

Государственный "ПриватБанк", где не так давно произошел сбой в системе, изменил правила перевода денег с карты на карту.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сообщается, что изменения не коснутся большинства клиентов, которые совершают менее 100 таких переводов в месяц.

Однако с этого дня действуют такие ограничения:

лимит на международные переводы (для отправителя) в количестве 25-ти;

ограничение на перечисление с карты на карту в пределах Украины — не более 100 переводов в месяц (и для получателя, и для отправителя);

30 международных операций в месяц — для получателя денег.

В банке уточняют, что если человеку приходят деньги, к примеру, от волонтеров на лечение, то он должен позвонить по номеру 3700 и подтвердить, что это действительно так.

Что же касается сотрудников интернет-магазинов, они также могут оформить безлимит на отправление и получение денег, однако для этого они должны открыть ФОП.

Напомним, ранее "ПриватБанк" подверг апгрейду свои банкоматы, терминалы, сервис LiqPay и переводы между карточками.