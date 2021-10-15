Укр

"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту

Автор
Елена Волкова
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Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700 Новость обновлена 15 октября 2021, 13:58
Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700

В "ПриватБанке" изменили правила перевода с карты на карту, однако коснуться ограничения не всех

Государственный "ПриватБанк", где не так давно произошел сбой в системе, изменил правила перевода денег с карты на карту.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сообщается, что изменения не коснутся большинства клиентов, которые совершают менее 100 таких переводов в месяц.

Однако с этого дня действуют такие ограничения:

  • лимит на международные переводы (для отправителя) в количестве 25-ти;
  • ограничение на перечисление с карты на карту в пределах Украины — не более 100 переводов в месяц (и для получателя, и для отправителя);
  • 30 международных операций в месяц — для получателя денег.

В банке уточняют, что если человеку приходят деньги, к примеру, от волонтеров на лечение, то он должен позвонить по номеру 3700 и подтвердить, что это действительно так. 

Что же касается сотрудников интернет-магазинов, они также могут оформить безлимит на отправление и получение денег, однако для этого они должны открыть ФОП.

Напомним, ранее "ПриватБанк" подверг апгрейду свои банкоматы, терминалы, сервис LiqPay и переводы между карточками.

Теги:
#ПриватБанк #Карта #Платежная карта #Электронная карта #Переводы #Международные переводы #Денежные переводы
Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700
Экономика и Финансы
"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту
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Дата публикации
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Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700
"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту
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