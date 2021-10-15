"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту

У "ПриватБанку" змінили правила переказів з карти на карту, однак торкнутися обмеження не всіх

Державний "ПриватБанк", де не так давно стався збій в системі, змінив правила переказу грошей з картки на картку.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Повідомляється, що зміни не торкнуться більшості клієнтів, які здійснюють менше 100 таких переказів в місяць.

Однак з цього дня діють такі обмеження:

ліміт на міжнародні перекази (для відправника) в кількості 25-ти;

обмеження на перерахування з карти на карту в межах України — не більше 100 переказів на місяць (і для одержувача, і для відправника);

30 міжнародних операцій в місяць — для одержувача грошей.

У банку уточнюють, що якщо людині приходять гроші, наприклад, від волонтерів на лікування, то вона повинна зателефонувати за номером 3700 та підтвердити, що це дійсно так.

Що ж стосується співробітників інтернет-магазинів, вони також можуть оформити безліміт на відправлення і отримання грошей, однак для цього вони повинні відкрити ФОП.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" піддав апгрейду свої банкомати, термінали, сервіс LiqPay і перекази між картками.