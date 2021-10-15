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"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700 Новина оновлена 15 жовтня 2021, 13:58
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700

У "ПриватБанку" змінили правила переказів з карти на карту, однак торкнутися обмеження не всіх

Державний "ПриватБанк", де не так давно стався збій в системі, змінив правила переказу грошей з картки на картку.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Повідомляється, що зміни не торкнуться більшості клієнтів, які здійснюють менше 100 таких переказів в місяць.

Однак з цього дня діють такі обмеження:

  • ліміт на міжнародні перекази (для відправника) в кількості 25-ти;
  • обмеження на перерахування з карти на карту в межах України — не більше 100 переказів на місяць (і для одержувача, і для відправника);
  • 30 міжнародних операцій в місяць — для одержувача грошей.

У банку уточнюють, що якщо людині приходять гроші, наприклад, від волонтерів на лікування, то вона повинна зателефонувати за номером 3700 та підтвердити, що це дійсно так.

Що ж стосується співробітників інтернет-магазинів, вони також можуть оформити безліміт на відправлення і отримання грошей, однак для цього вони повинні відкрити ФОП.

Нагадаємо, раніше "ПриватБанк" піддав апгрейду свої банкомати, термінали, сервіс LiqPay і перекази між картками.

Теги:
#ПриватБанк #Мапа #Платіжна карта #Електронна карта #Переклади #Міжнародні перекази #Грошові перекази
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
Економіка та Фінанси
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
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