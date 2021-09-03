Українці не зможуть знімати гроші з "Привату": що сталося
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Клієнтів закликають провести всі операції заздалегідь
У ніч на суботу, 4 вересня, по всій території України будуть складнощі з використанням сервісів ПриватБанку.
Про це заздалегідь поінформували клієнтів в прес-службі фінустанови.
Відзначається, що з 1 ночі до 6 ранку будуть проводитися роботи з оптимізації робочих процесів, через що використання ряду сервісів стане неможливим.
Це торкнеться банкоматів, терміналів, "Приват24", платіжного сервісу LiqPay і переказів між картками.
Співробітники ПриватБанку закликали клієнтів по можливості вирішити питання з платежами і готівкою заздалегідь.
Зауважимо, що ПриватБанк на сьогоднішній день продовжує залишатися найбільшим банком України — за даними компанії, її послугами користується 62% українців старше 16 років.
По всій країні працюють тисячі банкоматів і платіжних терміналів, а також близько 150 тисяч POS-терміналів, — це більше, ніж у будь-якого іншого банку.
І це не дивлячись на всі труднощі, з якими зіткнувся банк після виведення коштів Ігорем Коломойським і націоналізації.
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