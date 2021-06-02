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Суд Киева поставил точку в вопросе законности национализации "ПриватБанка"

Суд Киева поставил точку в вопросе законности национализации "ПриватБанка"
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф

Хозяйственный суд города Киева в среду, 2 июня, закрыл производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка, в результате которых государство Украина приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Национального банка Украины.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", - прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Григорчук также напомнил, что в соответствии со статьей 41 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

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С учетом позиции Верховного суда это первое судебное решение Хозсуда Киева среди более полусотни судебных дел, инициированных бывшими владельцами акций ПриватБанка относительно признании его национализации, принятое с применением "банковского" закона.

"Сегодня бывшие акционеры и топ-менеджеры ПриватБанка продолжают в судах оспаривать процедуру национализации ПриватБанка", - говорится в сообщении.

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Кабмин Украины принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года. Это решение помогло избежать системных рисков для банковского сектора и стало залогом сохранения финансовой стабильности в стране.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ПриватБанк, Закрытие, Дело, Александр Дубилет, Национализация.
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