Украина скоро выставит ПриватБанк на продажу: в НБУ рассказали подробности

Украина планирует выставить на продажу ПриватБанк.

Об этом рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

"Мы убеждены, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 25% украинского банковского рынка, заинтересует наиболее престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - сказал он.

По словам Шевченко, банковский сектор Украины имеет значительный потенциал для инвесторов, а также выразил надежду, что международные банковские группы вскоре получат часть собственности в отечественных госбанках.

Он отметил, что в настоящее время по вопросу национализации Приватбанка идут около сотни судебных процессов, но выразил надежду, что они будут завершены до конца 2021 года и далее будет стоять вопрос лишь в возмещении активов.

В планах властей на следующие пять лет, рассказал Шевченко, есть снижение доли государства в банковской сфере с 55% до 25%. Это, убежден он, позволит системе обрести большую независимость и вести деятельность на рыночных условиях.

Как сообщалось ранее, НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Ранее ему вручили подозрение в растрате 136 миллионов гривен.