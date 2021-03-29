Экс-главу правления "ПриватБанка" Дубилета объявили в розыск: в чем его подозревают

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, который является отцом экс-министра Дмитрия Дубилета.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

"Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск", - сказал он.

Напомним, НАБУ и САП сообщили трем работникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136 890 000 грн. В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка эту сумму в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Как сообщал "Телеграф", ранее по этому делу в аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко.