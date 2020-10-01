Рабочие субботы - пережиток "совка": Дубилет раскритиковал решение Кабмина по выходным в 2021 году

Кабмин проголосовал за внедрение трех рабочих суббот в следующем году. Бывший министр правительства рассказал, что он очень недоволен этим фактом.

В 2021 году будет сразу три переноса праздников и, соответственно, три рабочие субботы.

Такое решение приняло украинское правительство, передает экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Я когда-то делился с вами анализом по банковским платежам юрлиц, которые показывают, что все эти рабочие субботы — рабочие весьма условно. ВВП от этих переносов явно страдает", - написал бывший министр в своем Facebook.

Он вспомнил, как в прошлом году, став частью правительства, попытался побороться с "этим социалистическим пережитком".

Однако ему это не удалось, ведь "календарь 2020 года и без меня вышел таким, что переносы, кроме как в январе, были не нужны".

"Я уверен, что переносы праздников неэффективны. В странах, с которых нам нужно брать пример, такого явления чаще всего нет", - подытожил Дубилет.