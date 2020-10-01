Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин
Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин

Рабочие субботы - пережиток "совка": Дубилет раскритиковал решение Кабмина по выходным в 2021 году

Рабочие субботы - пережиток "совка": Дубилет раскритиковал решение Кабмина по выходным в 2021 году
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Кабмин проголосовал за внедрение трех рабочих суббот в следующем году. Бывший министр правительства рассказал, что он очень недоволен этим фактом.

В 2021 году будет сразу три переноса праздников и, соответственно, три рабочие субботы.

Такое решение приняло украинское правительство, передает экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Я когда-то делился с вами анализом по банковским платежам юрлиц, которые показывают, что все эти рабочие субботы — рабочие весьма условно. ВВП от этих переносов явно страдает", - написал бывший министр в своем Facebook.

Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

Он вспомнил, как в прошлом году, став частью правительства, попытался побороться с "этим социалистическим пережитком".

Однако ему это не удалось, ведь "календарь 2020 года и без меня вышел таким, что переносы, кроме как в январе, были не нужны".

"Я уверен, что переносы праздников неэффективны. В странах, с которых нам нужно брать пример, такого явления чаще всего нет", - подытожил Дубилет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Кабмин, Дмитрий Дубилет.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
04 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Осень берет свое: синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4
Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь