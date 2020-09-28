Иностранцы снова могут въезжать в Украину без ограничений: что это значит

В Украине по состоянию на сегодня сняли ограничения на въезд для иностранных граждан.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Норма, которая была прописана в соответствующем постановлении Кабмина относительно въезда иностранных граждан во время карантина, прекратила действовать с 00:00 понедельника, 28 сентября", - рассказал "Телеграфу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

При этом в ГПСУ подчеркнули, что для пересечения границы нужны все соответствующие документы.

Все ограничения для въезда в Украину иностранцев, связанные с COVID-19, сняты.

Это касается граждан всех стран мира, без исключения.

Ранее постановлением Кабмина были поставлены ограничения на въезд в Украину.