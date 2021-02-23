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Дубилету и еще двум экс-топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн: детали дела

Дубилету и еще двум экс-топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн: детали дела
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в растрате 136 илн грн бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка.

Об этом сообщает во вторник, 23 февраля, OBOZREVATEL со ссылкой на информированные источники.

"Дубилет подозревается в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге", - говорится в заметке.

Кроме того, подозрения объявлены:

  • бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко, задержанному накануне;
  • бывшей руководительнице одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бычихиной.

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Как сообщает во вторник Офис генпрокурора на странице в соцсети Facebook, подозрение сообщение о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге согласовала 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Следствие установило, что в декабре 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что ПАО КБ "ПриватБанк", с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и, понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016г они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения", - говорится в сообщении.

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Преступный план заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения - индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась.

"Для прикрытия растраты денежных средств "ПриватБанка" трое бывших высокопоставленных сотрудников решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное "задним числом", и решения кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения "о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США" с 2013 года", - рассказали в Офисе генпрокурора.

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Таким образом, подытоживают в Офисе, "подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

ПриватБанк, НАБУ, Подозрение, Александр Дубилет, Растрата, Ирина Венедиктова, Владимир Яценко, Елена Бычихина.
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