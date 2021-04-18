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"Спешить не стоит, но...": в истории с продажей ПриватБанка есть важные нюансы

"Спешить не стоит, но...": в истории с продажей ПриватБанка есть важные нюансы
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что государство хочет в ближайшее время продать ПриватБанк. По его словам, этим предложением могут заинтересоваться престижные международные инвесторы.

Вероятность продажи ПриватБанка оценил для "Телеграфа" экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

"Некоторые издания, сообщая данную новость, ошибочно пишут, что НБУ собирается продать ПриватБанк. Но он не принадлежит НБУ, так формулировать неверно. ПриватБанк находится в собственности государства, а именно - Минфина. Что касается НБУ, то он, действительно заинтересован в том, чтобы ПриватБанк перешел из госсектора в частный", - отмечает Тарас Козак.

По его словам, для такой позиции регулятора есть ряд причин.

Первая – госбанки это не только выгоды, но и риски. Каждый кризис правительство вынуждено докапитализировать госбанки. То есть – вливать в них средства из госбюджета.

Вторая причина – госбанки менее эффективны, менее рентабельные, чем частные.

Третья – государство занимает более 50% банковского сектора. Это очень плохо, по мнению эксперта. Есть, опять же, риски попадания под удар во время кризиса огромной доли средств налогоплательщиков.

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"Так что продавать ПриватБанк – правильно. Вопрос лишь - когда и по какой цене. Мы знаем, что ПриватБанк серьезно пострадал вследствие мошеннических схем Коломойского. Вместе с "коллегами" он вывел более 150 млрд грн из банка. Суды идут и будут продолжаться годами. Купить ПриватБанк в таких условиях – всё равно, что купить билет на войну", - поясняет Тарас Козак.

Но даже при таких условиях покупатели могут найтись, считает он. Вот только дорого они не заплатят.

"Если продавать ПриватБанк сегодня, цена будет ниже, чем одна из его докапитализаций государством. С другой стороны, продавать хочется побыстрее. Потому что если грянет кризис – опять пострадаем. И всё же спешить, мне кажется, не стоит. Тем более, что мы находимся в состоянии войны, непривлекательного инвестиционного климата и сложных на данный момент взаимоотношений с МВФ", - подчеркивает эксперт.

Как сообщал "Телеграф", НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Ранее ему вручили подозрение в растрате 136 миллионов гривен.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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ПриватБанк, Банки, Национализация, Тарас Козак.
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