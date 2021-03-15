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Еще трем бывшим топ-чиновникам "ПриватБанка" вручили подозрения: что о них известно

Еще трем бывшим топ-чиновникам "ПриватБанка" вручили подозрения: что о них известно
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова санкционировала вручение еще трех подозрений по делу о хищениях в "ПриватБанке". 

Об этом она написала в Фейсбук. 

"8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальным языком, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления", - сказано в сообщении. 

В сообщении НАБУ уточняется, что подозрения были вручены не только бывшему главе правления, но и его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций. 

До 2016 года главой правления банка был Александр Дубилет, а его первым заместителем Владимир Яценко, которого недавно задержали при попытке бегства из Украины. 

Согласно данным следствия, тогдашний глава правления распорядился перечислить  314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн) на счет одного из европейских банков, под видом погашения задолженности двум компаниям-агротрейдерам. 

Для проведения этой схемы, пишут в НАБУ, были подделаны банковские документы и проведено фиктивное кредитирование связанного с банком юрлица. 

Еще одним эпизодом хищения была схема с выведением почти 140 миллионов гривен через подконтрольную бывшим бенефициарам (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) банка страховую компанию.

 "Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления "ПриватБанка", два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава "ПриватБанка" является подозреваемым в обоих эпизодах", - говорится в сообщении НАБУ. 

Их имущество временно арестовано, а досудебное следствие продолжается. 

Читайте также в материале "Телеграф": Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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ПриватБанк, НАБУ, Ирина Венедиктова.
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