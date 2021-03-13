Зеленский объявил войну Коломойскому, но недооценивает силы: что будет дальше

Сегодня, 13 марта, в Киеве прошел XI съезд партии "Слуга народа", на котором выступил президент Владимир Зеленский. Обещал очищение команды от засланных казачков и случайных людей, что прогнозировал «Телеграф», призывал членов партии сосредоточиться на важных законопроектах и обеспечить их поддержку. Заявления Зеленского и их возможные последствия прокомментировал «Телеграфу» замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По мнению Алексея Голобуцкого, прошедшее 11 марта заседание СНБО, на котором говорилось, в частности, о деолигархизации Украины, возвращении государству стратегически важных предприятий и анонсировался пересмотр пользования недрами, и вчерашнее видеообращение Зеленского, в котором он заявил, что поддерживает санкции США в отношении Игоря Коломойского и будет продолжать борьбу с олигархами, и сегодняшний спич президента – звенья одной цепи.

«Зеленский показывает, что решительно настроен на борьбу с олигархами. И на приведение монобольшинства в чувство. Чтобы не было разнобоя, - поясняет эксперт. - Теперь будет, мягко говоря, не очень серьезно, если после таких заявлений фракция не будет давать хотя бы 226 голосов за те или иные законопроекты. Но президент послал четкий сигнал по этому поводу. В том числе, я полагаю, группе Коломойского в частности и исключенному из фракции (но не из партии) Дубинскому, который присутствовал на съезде, - в частности. Сигнал четкий - деньги олигархов, это хорошо, но, если что, можно нарваться на дела от СБУ. Понятно, что тяжело бороться с олигархами, которые контролируют определенную часть парламента, включая внутренние потоки в «Слуге народа». Но понятно и то, что дальше так продолжаться не может. Вот только хватит ли сил для реальных изменений? И есть ли желание для этого?».

Алексей Голобуцкий считает, что Зеленский себя хорошо чувствует только в образе сериального героя - Голобородько.

«Постоянные полунамеки, полутона. Пока не начнет действовать, не поймешь, насколько всего серьезно. Следующие две недели будут сессионные. Посмотрим, кто и как будет голосовать. Какая перегруппировка будет происходить в олигархических группах. Пока удары идут по Медведчуку, по которому есть консенсус - и общества, и других олигархов. Для всех он – токсичный, чужой. Но будут проблем по всем фамилиям которые Зеленский называл в своем вчерашнем видеообращении. Он тогда уверял, что фамилии тут не имеют никакой разницы. Мол, неважно Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ это или кто-либо другой. Важно, что дальше создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов – нельзя. Вот только как он сможет этому помешать, если перечисленные персоны – еще и медиамагнаты, контролирующие процентов 90% всего телерынка Украины и влияющие на умы народа. Имея СНБО, АМКУ, можно подпортить им жизнь. Если, конечно, услышанное - не просто декларирование. Если пойдут реальные действия», - отмечает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, у Зеленского появилось некое вдохновение на фоне того, что рейтинги перестали падать, что есть одобрение его действий со стороны общества, зарубежных партнеров.

«Он явно хочет оседлать эту волну - и далее продолжать наступление. При этом, как мне кажется, недооценивает силу тех, кому бросил вызов. Повторюсь, если это реально вызов, а не профанация. Если всё по-настоящему, нас ждет затяжная борьба, в которой Зеленский может как выиграть, так и проиграть, - прогнозирует политтехнолог. - Критично важна будет помощь Запада. Но это, подчеркиваю, при условии, что мы видим не сцены из сериалов, если Зеленский не просто решил поиграть в сильного президента».

Кстати, ранее эксперты прокомментировали для «Телеграфа» новые рейтинги партий и кандидатов в президенты.