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Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском

Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском
21:13 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил украинцам, что происходит во время заседаний СНБО. 

Об этом он рассказал в новом видеообращении, которое было обнародовано в его телеграм-канале. 

"Кратко я бы описал этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи", - сказал Зеленский. 

Помимо того он прокомментировал введение санкций США против олигарха Игоря Коломойского. 

"Что касается санкций Соединенных Штатов Америки относительно бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства и справедливость", - сказал он. 

Он подчеркнул, что четко видит разницу между понятиями "крупный бизнес" и "олигархический класс". 

"А вот фамилии здесь разницы не имеют: это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто угодно другой. Важно одно. Ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других госслужащих? Первое - поддерживается, второе - заканчивается", - сказал Зеленский. 

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Кроме того, президент остановился на вопросе утверждения государственной Стратегии деоккупации Крыма.

"Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - сказал он, добавив, что также следует разобраться с тем, кто именно создал условия для оккупации полуострова.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone. 

Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

5 марта санкции США были введены против олигарха Игоря Коломойского.

Также читайте о том, какие решения были приняты на заседании СНБО 11 марта.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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СНБО, Владимир Зеленский, ОПУ.
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