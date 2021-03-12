Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь" (далее – Стратегия). Она пока не опубликована, а потому вокруг довольно много домыслов. «Телеграфу» удалось пообщаться с одним из экспертов, участвовавших в разработке документа, - экс-министром курортов и туризма Крыма, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, руководителем Крымской Правозащитной группы «20 февраля» Александром Лиевым. Он пролил свет на главные составляющие Стратегии.

«Я принимал непосредственное участие в работе над Стратегией как один из экспертов. Документ исторический. В нем обозначены основные государственные цели и приоритетные направления. Цели ожидаемые. Прекращение использования временно оккупированной территории для деятельности, которая угрожает нацбезопасности Украины. Внедрение переходного правосудия. Речь о правовых условиях, в которых будет Крым во время активной фазы возвращения и первое времени после возвращения в Украину. Проведение выборов на территории АРК и Севастополя будет возможно лишь по стандартам ОБСЕ и только после полной интеграции полуострова. Не только деоккупации, подчеркиваю, но и - интеграции. Будет создано соответствующее законодательство, предусматривающее переходные положения на время реинтеграции. А также главная цель - восстановление территориальной целостности», - поясняет Александр Лиев.

По его словам, также в Стратегии прописаны руководящие принципы, по которым будет действовать наше государство. Есть очевидные (к примеру, что АРК является неотъемлемой частью Украины), но есть и те, которые ранее не декларировались.

«В частности, Стратегия предусматривает, что мы последовательно противодействуем попыткам легитимизации аннексии. Никак не общаемся с оккупационными администрациями, не признаем проходящие там «референдумы», «выборы» и так далее, - рассказывает Александр Лиев. - Еще один важный принцип, который впервые звучит – приоритетность политико-дипломатического способа разрешения вооруженного конфликта по Крыму между Украиной и Россией. Чтобы не было домыслов, когда и как мы будем наступать, с какими видами вооружения… Теперь четко обозначено, что приоритет - политико-дипломатические меры. Также среди принципов – не допускать ослабления санкций по отношению к РФ. Напротив, их следует постоянно усиливать».

Ключевой блок Стратегии называется «Приоритетные направления». Что именно мы хотим делать. И как. Направлений таких – 8. Каждое из них Александр Лиев вкратце охарактеризовал «Телеграфу».

1. Защита прав и свобод человека

Фиксация всех нарушений прав и свобод, работа по освобождению заложников, которые содержаться в Крыму и РФ, привлечение к этому международных правозащитных организаций.

2. Правовая защита

Речь, в частности, о возвращении имущества, которое было незаконно захвачено во время оккупации. А также – об обеспечении населения оккупированных территорий административными услугами путем создания соответствующих центров у админграницы.

3. Экономическая политика

Будут более активно вводиться санкции к субъектам, которые осуществляют деятельность на оккупированных территориях. Инициироваться они будут Украиной, а вводится как нашей страной, так и зарубежными партнерами. Интенсивнее пойдет работа и в международных судах – по возмещению ущерба. Запланировано и создание реестра нанесенного ущерба. Нечто подобное начинали в 2014-2015 гг. Потом приостановили. Сейчас работа в этом направлении должна быть интенсифицирована.

4. Социальная, гуманитарная и культурная политика

Это и обеспечение крымчанам доступа к учебным заведениям на материковой части, Украины, и развитие культуры крымскотатарских и других коренных народов, и формирование реестров культурных ценностей и музейных коллекций, которые утрачены на оккупированной территории.

5. Экологическая политика

Крымские экологические проблемы (вопрос воды, земель, химической угрозы, которая постоянно возникает на севере Крыма) за годы оккупации приобрели катастрофические размеры. Данное направление включает в себя постоянный мониторинг ситуации с привлечением для этого международных организаций.

6. Информационная политика

Создание постоянно действующих каналов информирования граждан Украины, которые живут в Крыму. Из наиболее удачных попыток Александр Лиев назвал «Крым.Реалии» и UA.Крым на Общественном вещании. По его словам, системной работы со стороны государства в этом направлении практически не было. Помогали доноры, многое СМИ делали сами, выпускали свои проекты про оккупацию Крыма. Теперь же будет государственная стратегия вещания на полуостров, включающая обеспечение поддержки медиа, которые вынужденно переехали из Крыма. Речь, по мнению Лиева, в частности, о телеканалах ATR, «Черноморка», газете «Кримська світлиця»

7. Международное сотрудничество

Приоритет – развитие Крымской платформы, которую инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Она должна стать основным инструментом координации международных усилий по деоккупции Крыма.

8. Политика безопасности

Суть в том, что мы оставляем за собой право применения всех возможностей, предусмотренных международным правом и национальным законодательством, для защиты прав и свобод людей в Крыму.

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«Стратегия разработана СНБО с привлечением экспертов. Вскоре она станет доступна для общественности. А далее Кабмин утвердит план действий и раздаст разным государственным органам. Воплощением Стратегии в жизнь мы с каждым днем будем приближать возвращение Крыма в Украину», - подчеркивает Александр Лиев.

Ранее Александр Лиев рассказал "Телеграфу" о водных, туристических и экономических проблемах оккупированного полуострова, о том, зачем его захватил Путин, а также – почему нельзя разделять вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.