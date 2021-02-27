Крым не хотел уходить, 20-летняя игра РФ провалилась бы без спецназа, - интервью Андрея Сенченко

В последнее время тема Крыма вновь актуализировалась. Сказалась и инициатива украинской власти касательно Крымской платформы, и участившиеся сообщения о милитаризации оккупантами полуострова – вплоть до переброски туда ядерного вооружения. О том, как Россия подкрадывалась к Крыму, обо всём, что предшествовало появлению "зеленых человечков" и проведению псевдореферендума, "Телеграфу" рассказал нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

"Попытки изменить украинский статус Крыма продолжались в течение всех лет независимости"

– Как давно Россия начала расшатывать ситуацию на полуострове?

– Она делала это практически постоянно. После подписания Беловежских соглашений российская элита не восприняла Украину как самостоятельное государство. Они рассматривали нас как некий придаток к РФ. А Крым и вовсе как исконно российскую территорию. Другое дело, что первые годы они (российская элита – прим. ред) были заняты борьбой за власть внутри РФ. И в меньшей степени уделяли внимание другим территориям, которые в процессе развала СССР превратились в самостоятельные государства.

Тем не менее, определенные усилия предпринимались еще в 1992 году. Тогда Москва подтолкнула к неадекватным действиям командующего 32-м армейским корпусом генерала Валерия Кузнецова. Начались его заявления в поддержку проведения незаконного референдума о статусе Крыма, были организованы митинги в поддержку Кузнецова с перекрытием улиц в районе штаба корпуса. Тогда попытка спровоцировать смену статуса Крыма провалилась, а сам Кузнецов вынужден был покинуть место службы и уехал дослуживать в РФ.

Но вернемся в 1992-1993 годы. Одновременно с описанными событиями началось формирование предвыборного блока "Россия" во главе с Сергеем Цековым, метко прозванным соратниками "Промокашкой", и Юрием Мешковым – неадекватным персонажем, который впоследствии стал президентом Крыма.

Расшатывание ситуации и незаконные попытки изменить украинский статус полуострова продолжались все последующие годы. Это подтверждает тот факт, что предателя Цекова оккупанты сразу после вооруженного захвата Крыма сделали "членом Совета Федерации". А упомянутого уже отставного генерала Кузнецова весной 2014-го в промежутке между "референдумом" и "вступлением в состав РФ" – "министром обороны республики Крым".

В первые годы украинской независимости для дестабилизации ситуации внешние силы активно использовали специфическое состояние крымского общества, которое жило законсервированными воспоминаниями о Советском Союзе. На фоне достаточно бедного существования, крымчане дивным образом продолжали мечтать о колбасе по 2,20 и одновременно грезить яркими телевизионными картинками постсоветского "непмановского" периода московской жизни.

– Что в связи с этим предпринимал официальный Киев?

– В те годы центральная украинская власть практически ничего не могла, да и не пыталась, противопоставить тотальному засилью российских телеканалов, с помощью которых соседняя страна манипулировала общественным мнением на полуострове. Кстати, продолжение того, что сейчас происходит в информационном пространстве всей нашей страны, – это прямой путь к утрате независимости.

Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию в Крыму, был аномально высокий процент пенсионеров (и военных – в частности), необустроенность репатриантов, возвращавшихся домой после десятилетий преступной депортации, и проблема неразделенного Черноморского флота.

В тот период флот был как бы совместный, двух государств, но фактически управлялся и финансировался из Москвы. Соответственно, головы личного состава были в большинстве своем повернуты в сторону Российской Федерации.

– Почему провалилась затея с "президентом Крыма"?

– Когда весной 1994 года произошли процессы, закончившиеся избранием так называемого "президента Крыма" Юрия Мешкова, был определенный психоз. Я хорошо помню незатейливые предвыборные лозунги Мешкова типа "Пенсии в рублях – зарплаты в долларах". Это сильно пронимало публику, жаждавшую чуда.

Чем всё закончилось? Когда избрался Мешков, мы получили в Крыму, по сути, российское правительство. Из Москвы был завезен так называемый "премьер-министр Крыма". Под видом знатного экономиста им стал алкоголик по фамилии Сабуров. Они продержались недолго. Кажется, с мая по сентябрь.

С конца августа Мешков фактически оказался в изоляции в связи с тем, что рассорился со своим блоком "Россия". Начался грандиозный раздрай в их "крымской команде". Далее их нужно было просто подтолкнуть в определенном направлении. Эта часть истории закончилась ликвидацией поста президента Крыма и постепенной маргинализацией пророссийских сил в Крыму.

"Лужков приезжал в Крым с лозунгом: "Севастополь - русский город", но Украина на это не реагировала"

– Могла ли Россия в период подъема этих сил "отжать" Крым?

– В то время достаточно было Ельцину кивнуть головой и, в условиях фактически парализованной украинской власти, которая была не готова к такого рода вызовам, Украина могла безвозвратно потерять Крым. Но, насколько я понимаю, Ельцину это было не нужно. Зачем ему отдельно взятый Крым, если он и так держал в руках Украину, запутавшуюся в газовых долгах перед РФ? Тогда на слуху был такой общий тезис – и воспринимался он чуть ли не как аксиома – "Украина ворует российский газ и должна России огромные деньги". На самом деле какой-то период, и правда, был несанкционированный отбор газа. Но потом об этом по инерции говорили годами. И Украина находилась в состоянии постоянно оправдывающейся.

– Что же было дальше, после Мешкова?

– Так вот, в 1994 году Ельцину это было не нужно. Крым остался в составе Украины. Мешков был низложен, а его сторонники расползлись по норам. И дальше, вплоть до попытки захвата россиянами острова Тузла в конце 2003 года, в Крыму визуально ничего особенного не происходило. Да, Москва постоянно инструктировала и финансово поддерживала пророссийские силы в Крыму, но они лишь успешно разворовывали российские гранты, которые шли по линии Института стран СНГ (Затулин – ред.), мэрии Москвы и других.

Например, в Симферополе Цеков-Промокашка, возглавлял одну из основных структур. Он научился виртуозно разворовывать российские деньги. У него была организована группа крымских бабушек численностью около 50 человек с засаленными пророссийскими плакатами, которые они таскали с митинга на митинг. В зависимости от команды из Москвы, акции проводили то под Верховным Советом Крыма, то под Совмином или под действовавшим в Крыму российским консульством. При этом они научились выбирать такие ракурсы для фото и видео с этих акций, которые позволяли выдавать жалкую кучку за "море людей". Телевизионщики знают такие приемы. На самом деле "актива" было около полусотни, но на эти массовки списывались немалые суммы. Особого эффекта на крымскую ситуацию это не оказывало, но очевидно демонстрировало неспособность украинской власти противостоять подобным действиям и, соответственно, подчеркивало их безнаказанность.

– Этим исчерпывались действия пророссийских сил на полуострове?

– Разумеется, нет. Были еще и VIP-агитаторы, регулярно бесчинствовавшие в Крыму. Такие как мэр Москвы Лужков (был мэром с 1992 по 2010 годы, скончался в 2019-м, – ред.). Он регулярно прилетал в Крым. Его встречали первые лица автономии. При этом толкались локтями, чтобы первыми припасть к руке. Всячески пытались ему угождать. А он позволял себе постоянно заявлять, что Севастополь – это русский город, мы тут хозяева ну и так далее. И адекватной реакции украинских властей никогда не следовало. Кроме того, все эти годы в Крыму велась и менее публичная борьба против Украины – силами российских спецслужб, которые, после завершения раздела "общего" флота и подписания соглашения о базировании российского флота, действовали на полуострове в составе или под прикрытием ЧФ РФ.

– А насколько пребывание ЧФ РФ в Крыму было дестабилизирующим?

– Практически все годы после раздела Черноморского флота на ВМС Украины и ЧФ РФ, который, согласно украино-российским соглашениям, продолжал оставаться в Крыму с основной базой в Севастополе, – всё это время Россия вела себя в том же Севастополе как дома. Они практически не считалась ни с украинскими законами, ни с нормами этого соглашения, ни с какими бы то ни было моральными и политическими границами дозволенного.

– Можете привести примеры таких нарушений украинских законов?

– В соответствии с соглашением, любые входы-выходы военных кораблей ЧФ РФ в украинские воды, и тем более в Севастопольскую бухту должны были проходить определенную процедуру согласования. Эта норма регулярно нарушалась.

То же касалось и посадки-взлета самолетов – и боевых, и военно-транспортных. Постоянно существовал, по сути, бесконтрольный воздушный мост с территории РФ. Самолеты приземлялись преимущественно на аэродроме Кача. Украинские таможенники и пограничники не допускались к досмотру этих бортов и их пассажиров. Что ввозили и вывозили – совершенно неведомо. Была такая определенная "дыра".

Также имел место вопиющий случай, когда ЧФ РФ на военном полигоне Опук, между Феодосией и Керчью, без каких-либо разрешений осуществил десантирование морской пехоты с российских кораблей на украинский берег. Эта операция не была согласована по соответствующей процедуре. По сути, это была военная операция по высадке десанта на территорию суверенного государства Украина. Скандал замяли, "утрясли". Но это лишь подтвердило, что Россия в Крыму может и далее практически не считаться с Украиной.

"Сценария оккупации Крыма и войны с Украиной в Москве не было. Цель была в ином"

– Диверсия с дамбой у Тузлы – это уже целенаправленные действия?

– Безусловно. История с провокацией вокруг Тузлы – это то, что выросло не из Крыма, а из Москвы. Был использован губернатор Краснодарского края, который стал формальным инициатором строительства "дамбы раздора". Но в тот момент Украина смогла психологически собраться и ответить достаточно жестко и твердо. И Россия на какое-то время оставила попытку щупать Крым на предмет изменения его статуса и "передвигать" границы Украины.

– Когда Россия взялась за Крым более серьезно?

– Где-то в 2010 году российские планы в отношении Крыма стали выкристаллизовываться. Именно тогда в Кремле крутились две версии развития событий. По одной – собирались создавать и всячески "накачивать" партию "Родина", во главе с одесским криминальным авторитетом Марковым, как единую "общеукраинскую" пророссийскую структуру, финансируемую из Москвы. Ее задачей было расшатывать общественно-политическую ситуацию в нашей стране. По другой – таких структур должно было быть две. Партия "Родина" для дестабилизации на материковой части Украины, а партия "Русское единство" – для тех же целей в Крыму. Выбор был сделан в пользу второго варианта.

В Крыму и Севастополе всех маргиналов, проедавших московские деньги, силой согнали в партию "Русское единство". В ультимативной форме было сказано: или вы стоите в общем строю и мы финансируем вашу деятельность, или мы вас помножим на ноль, да еще и предъявим счета по поводу всех ранее полученных средств. В итоге вся эта маргинальная публика сбилась в одну стаю. Сверху Москва поставила бывшего криминального функционера средней руки Аксенова (криминальная кличка Гоблин). По сути, уровень бригадира в крымской преступной группировке. Так появилась более-менее организованная сила, призванная, как минимум, раскачивать общественно-политическую ситуацию на полуострове.

– Кто-то тогда представлял, что возможна попытка аннексии Крыма, военной оккупации, вообще война России с Украиной?

– Точно нет. Думаю, такого сценария в то время не было и в Москве. Им просто важно было не давать Украине нормально жить и развиваться. При этом Крым, с клубком неразрешенных внутренних проблем, рассматривался как плацдарм для такой дестабилизации.

– Что дальше происходило с "Русским единством"?

– Начиная с 2010 года, пошло устойчивое финансирование. Представители "Русского единства" стали активными участниками различных платных эфиров. Получили доступ к печатным СМИ. Использовали другие возможности для влияния на крымскую ситуацию.

Однако, чтобы понять, насколько это было неэффективно, достаточно проанализировать результаты местных выборов, прошедших осенью 2010 года. Тогда выбирали крымский парламент. На тот момент на 100 депутатов было избрано (при сильной натяжке голосов) всего 4 от "Русского единства". При том, что это была абсолютно комфортная для них ситуация. Янукович – президент, находится в объятиях Кремля, еще не начал ссориться с россиянами по поводу дележа стратегических украинских активов. Но даже в этих условиях они с трудом натянули 4%.

Позднее, в 2012 году, были выборы в украинский парламент. И тогда партия "Русское единство" в Севастополе набрала 1,2% поддержки, а на территории АРК – на уровне 1,5%. Это главная пророссийская сила. Да, это были выборы в ВР Украины, но всё равно – результат говорит о многом.

– В конце февраля 2014-го Вы были одним из тех, кто не дал провести сессию крымского парламента, которая была важна для россиян. Что тогда происходило – и почему это считается крайне важным?

– Ту зиму я постоянно был в Киеве, на Майдане. Но 26 февраля утром, накануне вооруженного захвата парламента Крыма, прилетел в Симферополь. Мы вместе с Рефатом Чубаровым и тысячами крымчан, пришедших под крымский парламент, не допустили проведения незаконной сессии Верховной Рады Крыма.

Это было важно потому, что по сценарию Кремля собирались как бы "легитимно" сменить состав крымского правительства – вместо Могилева поставить не кандидатуру, которую по Закону должен был согласовать Президент Украины, а Аксенова-Гоблина.

Тогда нам удалось этого не допустить. Был сорван сценарий "мирного" захвата власти в Крыму, с последующим "референдумом" и далее по нотам, написанным в Кремле. На мой взгляд, именно это спровоцировало переход к вооруженному захвату полуострова, который начался в ночь с 26 на 27 февраля с захвата админзданий в Симферополе.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 26-го провалился сценарий как бы мирного выхода Крыма из состава Украины – и вхождения в состав РФ. Если бы тогда удалось провести эту незаконную сессию, появилось бы правительство во главе с Аксеновым. По сути дела, это высшее должностное лицо. Дальше бы "построили" депутатов и объявили референдум. Да, он был бы нелегитимным, но его значительно легче можно было бы "продать" Западу в качестве "волеизъявления народа", нежели выдать "зеленых человечков" за выразителей чаяний этого самого "народа".

Такой сценарий не был бы сопряжен с прямым вооруженным захватом зданий крымского парламента и крымского правительства. Но у них не получилось. И это лишний раз подтверждает, что без российского спецназа, без этих "зеленых человечков", Крым бы никуда не ушел. Без российской военщины этого бы просто не произошло.

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Напомним, ранее экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины (АИГУ), руководитель Крымской Правозащитной группы "20 февраля" Александр Лиев рассказал "Телеграфу" о водных, туристических и экономических проблемах оккупированного полуострова, о том, зачем его захватил Путин, а также – почему нельзя разделять вопросы деоккупации Донбасса и Крыма.