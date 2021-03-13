Зеленский рассказал о "засланных казачках" в "Слуге народа"

В субботу, 13 марта, во время съезда партии "Слуга народа" выступил президент Владимир Зеленский, который начал свою речь с "чисток" рядов партии.

Об этом он рассказал сразу в начале мероприятия.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие, которые каким-то образом попали. Мы готовы двигаться дальше", - сказал он.

По его словам, если в зале среди собравшихся есть те, кто до сих пор не прислушивается к мнению украинцев как к главному индикатору для определения своего направления деятельности, то им лучше сразу встать и уйти.

"Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не осознал разницу между настоящим мнением народа и своим Фейсбук-пузырем, лучше встаньте и уйдите сами", - отметил он.

Он также попросил членов партии сосредоточиться на важных законопроектах.

"Должны думать на несколько шагов вперед....Партия должна быть источником инициатив и реформ", - отметил он.

Как уточняет "Страна" на съезде присутствовал и исключенный из фракции, но не из партии Александр Дубинский.

Как уточняет PavlovskyNews, сам Дубинский признается, что ни о каком исключении его из партии речь не идет. Сейчас Дубинский продолжает выполнять функции политического куратора "Слуги народа" по Киевской области, несмотря на исключение из фракции.

"По уставу партии и по механизму, который действует, эти решения принимает ячейка киевской областной организации. Я обращался к ней с вопросом доверия или недоверия и получил полное доверие", - заявил Дубинский.

Подробнее о том, какие решения могут принять во время съезда, читайте в материале "Телеграфа": Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского.