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Герхард Бьош возглавил наблюдательный совет "ПриватБанка": что о нем известно

Герхард Бьош возглавил наблюдательный совет "ПриватБанка": что о нем известно
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф finbalance

Новым главой правления "ПриватБанка" назначен банкир и финансист Герхард Бьош.

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка" поздно вечером в четверг, 27 мая.

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем", - говорится в информации.

В пресс-службе также отметили, что он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, "в частности процессами приватизации".

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Согласно сообщению, Бьош вступит в должность после его согласования Национальным банком Украины.

Герхард Бьош родился в 1957 году в Австрии. Окончил Венский университет (Австрия), магистр социально-экономических наук.

В 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов.

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В период с 1993 по 2004 годы работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником управления казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства.

В 2004-2006 годах занимал должность главы департамента мирового казначейства и рынков в Райффайзен Центральбанк.

С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления, а с ноября 2010 года стал первым заместителем председателя правления "Райффайзен Банк Аваль". В конце апреля 2021 года покинул эту должность.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ПриватБанк, Назначение, Глава правления, Герхард Бьош.
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