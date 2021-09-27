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Українці скаржаться на збій в роботі "Приват24"

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
24
Клієнти банку не можуть увійти в систему Новина оновлена 27 вересня 2021, 16:10
Клієнти банку не можуть увійти в систему

Сервіс "Приват24" тимчасово не працює, про причини і терміни розповіли в прес-службі

У понеділок, 27 вересня, клієнти інтернет-банкінгу "Приват24" масово скаржаться на те, що не можуть увійти в систему.

Неполадки відбулися як в веб-версії, так і в мобільному додатку.

Збій Приват24 27 вересня
Збій Приват24 27 вересня

Втім, про можливі проблеми зі входом і авторизацією на сайті компанії попереджали напередодні — за добу до цього збою. А в зв’язку зі скаргами прес-служба банку опублікувала ще одне оголошення про технічний збій: у "ПриватБанку" вибачилися і пообіцяли ліквідувати аварійну ситуацію найближчим часом.

Поки система не працює, в компанії радять здійснювати платежі за допомогою телефону — за номером 3700.

Зауважимо, що "ПриватБанк" на сьогоднішній день продовжує залишатися найбільшим банком України. За даними компанії, її послугами користується 62% українців старше 16 років.

Відзначимо, що минулого разу система не працювала нещодавно — в ніч з 25 на 26 вересня. Тоді здійснювалися технічні роботи, які були заплановані на час з найменшим навантаженням за операціями. Апгрейду піддали також банкомати, термінали, сервіс LiqPay і перекази між картками.

Теги:
#Збій #Збій системи #Приват Банк #Збій програми #Приват 24
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