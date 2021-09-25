Приват24 припинить роботу: в чому причина і які терміни

Зміни торкнуться частини функцій для бізнесу.

Старий і новий Приват24 для бізнесменів будуть недоступними вночі з 25 на 26 вересня. Технічні роботи заплановані на час з найменшим навантаженням за операціями.

Про це повідомляється на сайті банку.

Коли будуть технічні роботи?

З вечора суботи, 25 вересня, з 22:00 по ранній ранок неділі, 26 вересня. Відновлення функціоналу заплановано з 6 ранку.

Які розділи не будуть працювати?

У старому бізнес-Приваті можуть не працювати всі розділи, тоді як в новому частина функцій залишиться доступною. Можуть видавати збої і помилки або зовсім бути недоступними:

центр оповіщень

гарантовані платежі

обмін валют

платежі між картками

платежі по Україні в іноземній валюті.

Згідно з інформацією банку, технічні роботи зроблять подальше користування більш комфортним. Відзначимо, що напередодні, в ніч з п’ятниці, 24 вересня на суботу, 25 вересня в "Приват24 для бізнесу" проводилися подібні технічні роботи протягом восьми годин.

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