Приват24 прекратит работу: в чем причина и какие сроки
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Изменения коснутся части функций для бизнеса.
Старый и новый Приват24 для бизнесменов будут недоступными ночью с 25 на 26 сентября. Технические работы запланированы на время с наименьшей нагрузкой по операциям.
Об этом сообщается на сайте банка.
Когда будут технические работы?
С вечера субботы, 25 сентября, с 22:00 по раннее утро воскресенья, 26 сентября. Восстановление функционала запланировано с 6 утра.
Какие разделы будут затронуты?
В старом бизнес-Привате могут не работать все разделы, тогда как в новом часть функций останется доступной. Могут выдавать сбои и ошибку или вовсе быть недоступными:
- центр оповещений
- гарантированные платежи
- обмен валют
- платежи между карточками
- платежи по Украине в иностранной валюте.
Согласно информации банка, технические работы сделают дальнее пользование более комфортным. Отметим, что накануне, в ночь с пятницы, 24 сентября на субботу, 25 сентября в "Приват24 для бизнеса" проводились подобные технические работы на протяжении восьми часов.
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