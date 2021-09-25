Приват24 прекратит работу: в чем причина и какие сроки

Изменения коснутся части функций для бизнеса.

Старый и новый Приват24 для бизнесменов будут недоступными ночью с 25 на 26 сентября. Технические работы запланированы на время с наименьшей нагрузкой по операциям.

Об этом сообщается на сайте банка.

Когда будут технические работы?

С вечера субботы, 25 сентября, с 22:00 по раннее утро воскресенья, 26 сентября. Восстановление функционала запланировано с 6 утра.

Какие разделы будут затронуты?

В старом бизнес-Привате могут не работать все разделы, тогда как в новом часть функций останется доступной. Могут выдавать сбои и ошибку или вовсе быть недоступными:

центр оповещений

гарантированные платежи

обмен валют

платежи между карточками

платежи по Украине в иностранной валюте.

Согласно информации банка, технические работы сделают дальнее пользование более комфортным. Отметим, что накануне, в ночь с пятницы, 24 сентября на субботу, 25 сентября в "Приват24 для бизнеса" проводились подобные технические работы на протяжении восьми часов.

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