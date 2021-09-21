Как "желтая" зона повлияет на работу банков в Украине: подробности

Банки под ограничения "желтой" зоны не попадут

В Украине с 23 сентября вступают в силу карантинные ограничения "желтой" зоны, что должно повлиять на работу целого ряда учреждений. Однако, что касается банков — то на них карантин не распространяется.

Никаких изменений о графике работы на сайтах "Ощадбанка " и " Приватбанка " нет.

В банках, как и раньше во время карантина, будет действовать требование о масках и соблюдении дистанции между клиентами в 1,5 метра. На графике работы карантинные "ограничения" желтой зоны никак не отразятся.

Стоит отметить, что банки смогут работать даже при условии, что регионы перейдут в "оранжевую" или "красную" карантинные зоны. При этом могут вводить дополнительный час перерыва в течение рабочего дня для того, чтобы проветрить помещение и убрать его.

Линия поддержки банков работает в стандартном режиме, как и приложения онлайн-банкинга.

При этом другие сферы бизнеса, в частности, заведения общественного питания, культуры, спортзалы и т.д. в "желтой" зоне будут работать или с ограничением по количеству людей, или при вакцинации 80% персонала.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать почтовые отделения в Украине с 23 сентября.