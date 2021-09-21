Як "жовта" зона вплине на роботу банків в Україні: подробиці

Банки під обмеження "жовтої" зони не потраплять

В Україні з 23 вересня вступають у силу карантинні обмеження "жовтої" зони, що має вплинути на роботу цілого ряду установ. Однак, що стосується банків — то на них карантин не розповсюджується.

Жодних змін про графік роботи на сайтах "Ощадбанку" та "Приватбанку" немає.

У банках, як і раніше під час карантину, буде діяти вимога щодо масок та дотримання дистанції між клієнтами у 1,5 метри. Щодо графіку роботи, то карантинні "обмеження" жовтої зони ніяк не позначаться.

Варто зазначити, що банки зможуть працювати навіть за умови, що регіони передуть у "помаранчеву" або "червону" карантинні зони. При цьому можуть вводити додаткову годину перерви протягом робочого дня для того, щоб провітрити приміщення та прибрати його.

Лінія підтримки банків працює у стандартному режимі, як і додатки онлайн-банкінгу.

При цьому інші сфери бізнесу, зокрема, заклади громадського харчування, культури, спортзали і т.д. у "жовтій" зоні працюватимуть або з обмеженням по кількості людей, або за умови вакцинації 80% персоналу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати поштові відділення в Україні з 23 вересня.