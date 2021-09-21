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"Нова пошта" в карантин: за яким графіком українці будуть відправляти посилки

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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На сайті компанії інформації про зміну графіка роботи немає Новина оновлена 21 вересня 2021, 14:36
На сайті компанії інформації про зміну графіка роботи немає

"Нова пошта" під обмеження з 23 вересня не потрапить

Уже в четвер, 23 вересня, Україна офіційно перейде в "жовту" зону карантину, що ставить під питання роботу багатьох установ. Що ж стосується "Нової пошти", вона під обмеження не потрапить і буде працювати в колишньому режимі.

Зокрема, на офіційному сайті компанії ніякої інформації про зміну графіка роботи немає.

Відзначимо, що з 23 вересня істотних обмежень в транспорті, метро, закладах громадського харчування і культури не буде. Вони будуть працювати лише з деякими змінами по числу відвідувачів.

Зокрема, для тих, хто не вакцинований, потрібно буде носити маски та дотримуватися дистанції в 1,5 метра в приміщеннях.

У числі інших обмежень — такі:

  • масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метри;
  • кінозали і зали інших установ культури не повинні бути заповнені більш ніж на 50% місць;
  • спортзали і фітнес-центри можуть бути заповнені в розрахунку не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • очна робота установ освіти дозволена тільки за умови вакцинації 80% персоналу і при наявності жовтого або зеленого COVID-сертифікатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати дитячі садки в "жовтій" зоні карантину.

Теги:
#Карантин #Нова Пошта #Карантин в Україні #жовта зона
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