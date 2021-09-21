"Нова пошта" в карантин: за яким графіком українці будуть відправляти посилки
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"Нова пошта" під обмеження з 23 вересня не потрапить
Уже в четвер, 23 вересня, Україна офіційно перейде в "жовту" зону карантину, що ставить під питання роботу багатьох установ. Що ж стосується "Нової пошти", вона під обмеження не потрапить і буде працювати в колишньому режимі.
Зокрема, на офіційному сайті компанії ніякої інформації про зміну графіка роботи немає.
Відзначимо, що з 23 вересня істотних обмежень в транспорті, метро, закладах громадського харчування і культури не буде. Вони будуть працювати лише з деякими змінами по числу відвідувачів.
Зокрема, для тих, хто не вакцинований, потрібно буде носити маски та дотримуватися дистанції в 1,5 метра в приміщеннях.
У числі інших обмежень — такі:
- масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метри;
- кінозали і зали інших установ культури не повинні бути заповнені більш ніж на 50% місць;
- спортзали і фітнес-центри можуть бути заповнені в розрахунку не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
- очна робота установ освіти дозволена тільки за умови вакцинації 80% персоналу і при наявності жовтого або зеленого COVID-сертифікатів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати дитячі садки в "жовтій" зоні карантину.
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