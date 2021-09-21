Укр

"Новая почта" в карантин: по какому графику украинцы будут отправлять посылки

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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На сайте компании информации об изменении графика работы нет Новость обновлена 21 сентября 2021, 14:36
На сайте компании информации об изменении графика работы нет

"Новая почта" под ограничения с 23 сентября не попадет

Уже в четверг, 23 сентября, Украина официально перейдет в "желтую" зону карантина, что ставит под вопрос работу многих учреждений. Что же касается "Новой почты", она под ограничения не попадет и будет работать в прежнем режиме.

В частности, на официальном сайте компании никакой информации об изменении графика работы нет.

Отметим, что с 23 сентября существенных ограничений в транспорте, метро, заведениях общественного питания и культуры не будет. Они будут работать лишь с некоторыми изменениями по числу посетителей. 

В частности, для тех, кто не вакцинирован, нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра в помещениях.

В числе других ограничений — такие:

  • массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра;
  • кинозалы и залы других учреждений культуры не должна быть заполнены более чем на 50% мест;
  • спортзалы и фитнес-центры могут быть заполнены в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров;
  • очная работа учреждений образования позволена только при условии вакцинации 80% персонала и при наличии желтого или зеленого COVID-сертификатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать детские сады в "желтой" зоне карантина.

Теги:
#Карантин #Новая почта #Карантин в Украине #желтая зона
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