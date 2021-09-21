"Новая почта" в карантин: по какому графику украинцы будут отправлять посылки
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"Новая почта" под ограничения с 23 сентября не попадет
Уже в четверг, 23 сентября, Украина официально перейдет в "желтую" зону карантина, что ставит под вопрос работу многих учреждений. Что же касается "Новой почты", она под ограничения не попадет и будет работать в прежнем режиме.
В частности, на официальном сайте компании никакой информации об изменении графика работы нет.
Отметим, что с 23 сентября существенных ограничений в транспорте, метро, заведениях общественного питания и культуры не будет. Они будут работать лишь с некоторыми изменениями по числу посетителей.
В частности, для тех, кто не вакцинирован, нужно будет носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 метра в помещениях.
В числе других ограничений — такие:
- массовые мероприятия можно проводить с участием не более 1 человека на 4 квадратных метра;
- кинозалы и залы других учреждений культуры не должна быть заполнены более чем на 50% мест;
- спортзалы и фитнес-центры могут быть заполнены в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров;
- очная работа учреждений образования позволена только при условии вакцинации 80% персонала и при наличии желтого или зеленого COVID-сертификатов.
Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать детские сады в "желтой" зоне карантина.
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