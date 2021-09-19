Штамм "Дельта" сильнее бьет по детям: что будет с детсадами в "желтой зоне"

Что будет с детскими садами на карантине.

В Украине несмотря на снижение числа новых случаев COVID-19, наблюдается резкий рост количества новых госпитализаций. На фоне этого возникают серьезные опасения, что большинство украинских школ и детских садов могут уйти на карантин.

Дело в том, что, согласно новым карантинным правилам, учебные заведения в Украине в "желтой" зоне могут продолжать работу лишь при условии вакцинации не менее 80% педагогов хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. В "красной" зоне требования к вакцинации и того выше — 100% педагогов должны полностью пройти курс вакцинации.

Впрочем, остается непонятным будут ли эти правила распространяться и на детские сады.

Согласно действующим карантинным правилам от 27 августа 2021 года, их работа будет продолжаться даже в красной зоне, но при соблюдении определенных требований.

В их число входит:

обязательное ношение маски сотрудниками и ежедневное измерение температуры, при этом сотрудников с температурой выше 37,2 градуса допускать к работе запрещено;

проветривание помещений в течение не менее 15 минут до начала работы детсада и в течение дня при условии отсутствия в них детей;

оснащение медпунктов и входов в заведение бесконтактными термометрами и антисептическими средствами;

запрет на приглашение в сады лиц, которые не являются сотрудниками заведения;

ежедневный сбор и утилизация использованных масок, а также обеспечение одноразовыми урнами для них или ежедневной дезинфекцией многоразовых;

использование педагогами масок обязательно при перемещении по помещениям и общении с другими сотрудниками. При общении с детьми внутри класса маску носить не обязательно, также нет требований к ношению масок детьми;

родители детей могут заходить внутрь помещений лишь при плохой погоде, при этом они должны использовать маски;

родительские собрания можно проводить лишь дистанционно;

ежедневный замер температуры у детей с необходимостью изоляции и оповещения родителей в случае обнаружения тех, у кого она поднялась выше 37,2 градуса;

урны для использованный масок и антисептики должны находиться в недостижимых для детей местах, кроме того, в помещениях запрещены мягкие игрушки, одноразовые полотенца и нахождение в обуви.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ограничения будут действовать для украинцев в "желтой зоне" карантина.