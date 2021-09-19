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Штам "Дельта" сильніше б’є по дітях: що буде з дитсадками в "жовтій зоні"

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Дитячий садок Новина оновлена 19 вересня 2021, 17:11
Дитячий садок

Що буде з дитячими садами на карантині.

В Україні не дивлячись на зниження числа нових випадків COVID-19, спостерігається різке зростання кількості нових госпіталізацій. На тлі цього виникають серйозні побоювання, що більшість українських шкіл і дитячих садів можуть піти на карантин.

Річ у тім, що, згідно з новим карантинними правилами, навчальні заклади в Україні в "жовтій" зоні можуть продовжувати роботу лише за умови вакцинації не менше 80% педагогів хоча б однієї дозою вакцини від коронавірусу. У "червоній" зоні вимоги до вакцинації й того вище — 100% педагогів мають повністю пройти курс вакцинації.

Втім, залишається незрозумілим чи будуть ці правила поширюватися і на дитячі садки.

Згідно з чинними карантинними правилами від 27 серпня 2021 року, їхня робота буде продовжуватися навіть в червоній зоні, але при дотриманні певних вимог.

У їх число входить:

  • обов’язкове носіння маски співробітниками та щоденне вимірювання температури, при цьому співробітників з температурою вище 37,2 градуса допускати до роботи заборонено;
  • провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин до початку роботи дитсадка і протягом дня за умови відсутності в них дітей;
  • оснащення медпунктів і входів в заклад безконтактними термометрами та антисептичними засобами;
  • заборона на запрошення в сади осіб, які не є співробітниками закладу;
  • щоденний збір та утилізація використаних масок, а також забезпечення одноразовими урнами для них або щоденною дезінфекцією багаторазових;
  • використання педагогами масок обов’язково при переміщенні по приміщеннях і спілкуванні з іншими співробітниками. При спілкуванні з дітьми всередині класу маску носити не обов’язково, також немає вимог до носіння масок дітьми;
  • батьки дітей можуть заходити всередину приміщень лише при поганій погоді, при цьому вони повинні використовувати маски;
  • батьківські збори можна проводити лише дистанційно;
  • щоденний вимір температури у дітей з необхідністю ізоляції та оповіщення батьків у разі виявлення тих, у кого вона піднялася вище ніж 37,2 градуса;
  • урни для використаних масок і антисептики повинні знаходитися в недосяжних для дітей місцях, крім того, в приміщеннях заборонені м’які іграшки, одноразові рушники та знаходження у взутті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які обмеження будуть діяти для українців в "жовтій зоні" карантину.

Теги:
#Карантин #Дитячі садки #Коронавірус #Covid-19
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