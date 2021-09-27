Нацькували колекторів через борг ... в 69 грн: українець розповів, чому йде від "Приватбанку"

У банку не змогли пояснити, чому дані одного із клієнтів потрапили до колекторів без будь-яких повідомлень про борг.

"ПриватБанк" звернувся до колекторів, щоб домогтися повернення боргу одного із клієнтів сумою 69 гривень 9 копійок.

Про це в неділю, 26 вересня, на сторінці у Facebook повідомляє редактор сайту "delo.ua" Андрій Лохматов.

Він розповідає, що не збирався міняти "Приватбанк" на якийсь інший, проте тепер не має у цьому сумнівів і переходить до користування "Монобанком".

Причиною такого рішення стало те, що Андрію практично три тижні телефонували з невідомого номера з вимогою повернути борг. Оскільки чоловік ніколи не брав кредитів, то він не міг зрозуміти, про яке заборгування може йти мова.

"Завтра засідатиме кредитний комітет, негайно оплатіть борг", — говорив щоразу робот.

Тоді Андрій пробив невідомий номер та зʼясував, що він належить юридичній компанії "Дельта-М", котра займається "вибиванням" боргів.

Тоді чоловік зателефонував у компанію, проте всі лінії були зайняті, через що йому довелося писати листа з проханням розʼяснити ситуацію.

Через кілька днів Андрію зателефонувала жінка, котра розмовляла з ним у нахабному тоні "вахтерки з гуртожитку, яка проявляє свою владу над студентом, що зʼявився після закриття".

Працівниця компанії таки пояснила чоловіку в чому справу і повідомила, що він винен "ПриватБанку" 69,09 грн. Також вона сказала, що він повинен оплатити вказану суму до понеділка, 27 вересня.

Обурений Андрій пішов до "ПриватБанку", аби зʼясувати, чому його дані передали колекторам, а не повідомили про борг самостійно.

Чоловік заплатив борг, а от у банку причину таких дій йому не змогли пояснити. В результаті Лохматов вирішив таки припинити користуватися послугами лідера серед банків, попри те, що був його клієнтом багато років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про можливість приватизації "ПриватБанку".