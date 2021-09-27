Натравили коллекторов из-за долга ... в 69 грн: украинец рассказал, почему идет от "Приватбанка"

В банке не смогли объяснить, почему данные одного из клиентов попали к коллекторам без каких-либо сообщений о долге.

"ПриватБанк" обратился к коллекторам, чтобы добиться возвращения долга одного из клиентов суммой 69 гривен 9 копеек.

Об этом в воскресенье, 26 сентября, на странице в Facebook сообщает редактор сайта "delo.ua" Андрей Лохматов.

Он говорит, что не собирался менять "Приватбанк" на какой-то другой, но теперь не имеет в этом сомнений и переходит к пользованию "Монобанк".

Причиной такого решения стало то, что Андрею практически три недели звонили с неизвестного номера с требованием вернуть долг. Поскольку мужчина никогда не брал кредитов, то он не мог понять, о каком долге может идти речь.

"Завтра будет заседать кредитный комитет, немедленно оплатите долг", — говорил каждый раз робот.

Тогда Андрей пробил неизвестный номер и выяснил, что он принадлежит юридической компании "Дельта-М", которая занимается "выбиванием" долгов.

Тогда мужчина позвонил в компанию, однако все линии были заняты, из-за чего ему пришлось писать письмо с просьбой разъяснить ситуацию.

Через несколько дней Андрею позвонила женщина, которая разговаривала с ним в наглом тоне "вахтерши из общежития, которая проявляет свою власть над студентом, появившегося после закрытия".

Работница компании таки объяснила мужчине в чем дело и сообщила, что он должен "ПриватБанку" 69,09 грн. Также она сказала, что он должен оплатить указанную сумму до понедельника, 27 сентября.

Возмущенный Андрей пошел в "ПриватБанк", чтобы выяснить, почему его данные передали коллекторам, а не сообщили о долге самостоятельно.

Мужчина заплатил долг, а вот в банке причину таких действий ему не смогли объяснить. В результате Лохматов решил таки прекратить пользоваться услугами лидера среди банков, несмотря на то, что был его клиентом много лет.

Ранее "Телеграф" сообщал о возможности приватизации "ПриватБанка".