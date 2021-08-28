Власти никак не определятся как и когда следует приватизировать Приватбанк

Лето стало «горячей» порой для отечественной банковской системы. Сначала появились слухи о возможной продаже «Монобанка» российскому «Альфабанку», а затем все активнее зазвучала информация о грядущей приватизации крупнейшего финучреждения страны — «Приватбанка».

От национализации до приватизации

Почти 5 лет назад «Приватбанк» стоял на грани краха из-за вывода его средств из учреждения тогдашними владельцами банка во главе с олигархом Игорем Коломойским. Во всяком случае так объясняли власти национализацию банка 21 декабря 2017 года. Для стабилизации его финансового состояния в 2016-2017 годах в финучреждение были «влиты» 155,3 млрд. грн. (по нынешнему курсу — примерно 5,8 млрд дол.)

Согласно выводам международного детективного агентства Kroll экс-акционеры банка вывели из него 5,5 млрд. дол. Новая администрация подала против них иск в Высокий суд Лондона. Но, хотя "Приватбанк" победил в суде еще в 2019 году, взыскать деньги с бывших владельцев пока так и не удалось, а география судебных баталий пополнилась США — Канцлерский Суд штата Делавэр продолжил рассмотрение дела по гражданскому иску "Приватбанка" к бывшим владельцам и ограничил последним использование их активов.

О том, что «Приватбанк» из государственной собственности снова вернется в частную, то есть будет приватизирован, говорили уже давно. Еще в 2018 году глава его наблюдательного совета Энгин Акчакоча прогнозировал приватизацию примерно в 2021-м, при условии наличия спроса и готовности рынка.

"Приватбанк" планировали продавать в 2021 году, но не сложилось

В апреле текущего года председатель НБУ Кирилл Шевченко подтвердил наличие планов приватизации банка, подчеркнув, что финучреждение, которому «принадлежит 25% украинского банковского рынка, заинтересует наиболее престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС».

Стратегия – «хороший банк»…

11 августа текущего года Кабинет министров Украины рассмотрел и принял стратегию развития «Приватбанка» на 2022-2024 годы.

В рамках стратегии планируется создать некий «хороший банк», который будет расширять оказание банковских услуг, сосредоточившись на розничных услугах гражданам, малому и среднему бизнесу (МСБ).

К 2024 году планируется нарастить ипотечное кредитование до 3 млрд. грн (с 1,9 млрд. в 2019 году), с 10,7 млрд грн до 26,7 млрд. увеличить кредитование МСБ, что в целом должно поднять доход от розничного бизнеса банка до 39 миллиардов гривен к 2024 году.

Также банк продолжит курс на IT-технологии и рассчитывает на 8,5 млрд грн увеличить доходы от эквайринга и POS-терминалов.

Поработают в будущем «хорошем банке» и с расходной частью. Операционные расходы к 2024 году планируют снизить до 8,3 млрд грн (с нынешних 13,4 млрд грн.). Достичь этого хотят за счет сокращения сотрудников на 40% (с 21600 до 15500) и отделений на 35% (с 1688 до 1250).

Концепция "хорошего банка"

Совокупно, по итогам 2024 года, авторы стратегии надеются на достижение «Приватбанком» 34 млрд грн чистой прибыли, в то время как по итогам 2020 года она составила 24,3 млрд. грн.

… и приватизация

Часть презентации Стратегии развития "Приватбанка" выложил на своем телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, но туда не попал раздел, касающийся приватизации "Приватбанка". В документах говорится лишь то, что продажа частному бизнесу «хорошего банка» может принести в бюджет до 80 миллиардов гривен.

Однако в целом известно, что существуют три варианта приватизации:

приватизация всего банка, со всеми его активами и пассивами;

приватизация «хорошего банка»;

IPO «хорошего банка».

Согласно планам, «унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами».

Подобный план — «сброса» проблемных активов, к которым в первую очередь относятся кредиты, выданные фирмам, аффилированным с экс-владельцами банка на сумму порядка 5,5 млрд. дол, звучал и прежде из уст министра финансов Украины Сергея Марченко.

В недавнем интервью «Интерфакс-Украина» министр подчеркнул, что пока о приватизации речь не идет — это дело будущего, для чего необходимо создавать хорошие условия, что с учетом судебных исков предыдущих владельцев сделать максимально сложно.

Потому, как подчеркнул Марченко, заговорили о возможности разделения на «хороший» и «плохой» банк для укрепления потенциала приватизации, ограничения влияния унаследованных из прошлого проблем. Поскольку об этом ведутся дискуссии, в стратегии были зафиксированы все возможные варианты, но окончательное решение — за акционером, то есть государством.

В некотором роде повторилась ситуация с внедрением платных дорог, когда в июне было заявлено о возможности передачи 6 дорог в Украине в иностранную концессию, что вызвало вопросы в обществе – идет ли речь о строительстве с нуля новых, или передачи в частные руки тех, которые отремонтировали за счет бюджетных средств.

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Тогда в Мининфраструктуры поспешили откреститься от проекта, заявив, что инвесторам предложат вложиться в уже действующие автодороги, за что предложат им содержать обновленные участки и отдадут расходы за счет средств госбюджета, плата за проезд по дорогам взиматься не будет.

В ситуации же с «Приватбанком» у экспертов возникло опасение, что проблемная его часть останется у государства, и так потратившего на него более 150 млрд грн, а лучшая – продана некоему инвестору.

«Разделение же банка и его продажа по частям не что иное, как грабеж и коррупция», — считает журналист и блогер Сергей Лямец.

Если продавать или делить — то сейчас

Опрошенные «Телеграфом» эксперты в принципе по-разному отнеслись к состоянию «Приватбанка» и его перспективам.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, состояние «Приватбанка» после национализации можно оценить, как стабильно хорошее с финансовой точки зрения, однако в будущем у него могут возникнуть проблемы.

«Банк генерирует примерно около 1 млрд дол. чистой прибыли ежегодно, главным образом это – операции по кредитованию выпущенных банком карточек через кредитные лимиты, до 20 млрд грн., и еще не менее 10 миллиардов — доходы по облигациям госзайма. На деле же позиции банка слабеют — за последний год "Приватбанк" выпустил 200 тысяч карточек, а "Монобанк" — 850 тысяч, то есть доля рынка кредитования граждан через кредитные лимиты у госбанка будет снижаться. Второй минус — кредитный портфель, который организован через манипуляцию НБУ требованиями к залоговым активам», — поясняет эксперт.

Отдельный вопрос, по словам собеседника «Телеграфа» — история с бывшими акционерами во главе с Игорем Коломойским, которая будет затягиваться дальше и решена не будет, хотя государство вложило в банк более 150 млрд грн.

«Что касается приватизации, уверен, что его цена не менее 5-7 млрд. дол, но если продажа и произойдет, то скорее всего его продадут какому-нибудь западному МФО. Причем это вряд ли случится по открытому конкурсу и скорее всего без проблемных активов, которые спишут на фонд гарантирования вкладов физических лиц», — считает эксперт.

Экономист Алексей Кущ считает, что хотя с национализацией в 2016 года состояние «Приватбанка» в целом улучшилось, его лидирующее положение на банковском рынке (около 25% рынка) и отсутствие адекватной финансовой стратегии развития от государства делает его опасным для стабильности всей финансовой системы.

«По сути, работа и стабильность банка создается теми ценными бумагами, которые государство влило в уставной фонд. При этом качественного улучшения работы финучреждения нет – до 80% «старых» кредитов по сути безвозвратны, работа на розничном рынке с кредитованием малого и среднего бизнеса постоянно декларируется, но по факту не ведется, что не позволяет банку развиваться. Отдельная опасность – раздутые депозиты населения на счетах банка — при массовом оттоке вкладов банку не хватит текущей ликвидности. Тогда перед собственником в лице государства встанет дилемма – заморозить вклады и получить социальный взрыв, или же напечатать деньги и выдать вкладчикам, вызвав девальвацию гривны и высокую инфляцию», — говорит о потенциальных рисках эксперт.

Вместе с тем собеседник «Телеграфа» отметил, что реструктуризация «Приватбанка» с разделением его на несколько частей, предложенная чиновниками, может оказаться неплохим решением.

«Учитывая потенциальные проблемы банка, лучшим решением была бы внятная, а главное, реализуемая на практике, а не декларируемая, стратегия его развития. Альтернативой этому может быть реструктуризация банка, например, раздел его на несколько частей. В первую часть можно выделить платежный сервис, наиболее прибыльный актив, который можно продать за большие деньги и это не займет много времени. Во вторую часть может войти реструктурированный банк, прошедший ребрендинг, сосредоточивший в руках депозиты населения, государственные ценные бумаги и кредиты, которые можно вернуть, такой себе «хороший банк», не имеющий отношения к старому финчуреждению. В последней же части банка можно оставить все проблемные активы, суды с экс-владельцами и прочими», — по сути поддерживает идею чиновников Алексей Кущ.

Напомним, в начале лета суд окончательно признал национализацию "Приватбанка" законной.