Укр

"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?

Автор
Н. Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев? Новость обновлена 27 августа 2021, 18:10
Украина до сих пор не может вернуть миллиарды, выведенные Коломойским и партнерами

Власти никак не определятся как и когда следует приватизировать Приватбанк

Лето стало «горячей» порой для отечественной банковской системы. Сначала появились слухи о возможной продаже «Монобанка» российскому «Альфабанку», а затем все активнее зазвучала информация о грядущей приватизации крупнейшего финучреждения страны — «Приватбанка».     

От национализации до приватизации

Почти 5 лет назад «Приватбанк» стоял на грани краха из-за вывода его средств из учреждения тогдашними владельцами банка во главе с олигархом Игорем Коломойским. Во всяком случае так объясняли власти национализацию банка 21 декабря 2017 года. Для стабилизации его финансового состояния в 2016-2017 годах в финучреждение были «влиты» 155,3 млрд. грн. (по нынешнему курсу — примерно 5,8 млрд дол.)

Согласно выводам международного детективного агентства Kroll экс-акционеры банка вывели из него 5,5 млрд. дол. Новая администрация подала против них иск в Высокий суд Лондона. Но, хотя "Приватбанк" победил в суде еще в 2019 году, взыскать деньги с бывших владельцев пока так и не удалось, а география судебных баталий пополнилась США — Канцлерский Суд штата Делавэр продолжил рассмотрение дела по гражданскому иску "Приватбанка" к бывшим владельцам и ограничил последним использование их активов.

О том, что «Приватбанк» из государственной собственности снова вернется в частную, то есть будет приватизирован, говорили уже давно. Еще в 2018 году глава его наблюдательного совета Энгин Акчакоча прогнозировал приватизацию примерно в 2021-м, при условии наличия спроса и готовности рынка.

"Приватбанк" планировали продавать в 2021 году, но не сложилось
"Приватбанк" планировали продавать в 2021 году, но не сложилось

В апреле текущего года председатель НБУ Кирилл Шевченко подтвердил наличие планов приватизации банка, подчеркнув, что финучреждение, которому «принадлежит 25% украинского банковского рынка, заинтересует наиболее престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС».

Стратегия – «хороший банк»…

11 августа текущего года Кабинет министров Украины рассмотрел и принял стратегию развития «Приватбанка» на 2022-2024 годы.

В рамках стратегии планируется создать некий «хороший банк», который будет расширять оказание банковских услуг, сосредоточившись на розничных услугах гражданам, малому и среднему бизнесу (МСБ).

К 2024 году планируется нарастить ипотечное кредитование до 3 млрд. грн (с 1,9 млрд. в 2019 году), с 10,7 млрд грн до 26,7 млрд. увеличить кредитование МСБ, что в целом должно поднять доход от розничного бизнеса банка до 39 миллиардов гривен к 2024 году.

Также банк продолжит курс на IT-технологии и рассчитывает на 8,5 млрд грн увеличить доходы от эквайринга и POS-терминалов.

Поработают в будущем «хорошем банке» и с расходной частью. Операционные расходы к 2024 году планируют снизить до 8,3 млрд грн (с нынешних 13,4 млрд грн.). Достичь этого хотят за счет сокращения сотрудников на 40% (с 21600 до 15500) и отделений на 35% (с 1688 до 1250).

Концепция "хорошего банка"
Концепция "хорошего банка"

Совокупно, по итогам 2024 года, авторы стратегии надеются на достижение «Приватбанком» 34 млрд грн чистой прибыли, в то время как по итогам 2020 года она составила 24,3 млрд. грн.

… и приватизация

Часть презентации Стратегии развития "Приватбанка" выложил на своем телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, но туда не попал раздел, касающийся приватизации "Приватбанка". В документах говорится лишь то, что продажа частному бизнесу «хорошего банка» может принести в бюджет до 80 миллиардов гривен.

 Однако в целом известно, что существуют три варианта приватизации:

  • приватизация всего банка, со всеми его активами и пассивами;
  • приватизация «хорошего банка»;
  • IPO «хорошего банка».

Согласно планам, «унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами».

Подобный план — «сброса» проблемных активов, к которым в первую очередь относятся кредиты, выданные фирмам, аффилированным с экс-владельцами банка на сумму порядка 5,5 млрд. дол, звучал и прежде из уст министра финансов Украины Сергея Марченко.

В недавнем интервью «Интерфакс-Украина» министр подчеркнул, что пока о приватизации речь не идет — это дело будущего, для чего необходимо создавать хорошие условия, что с учетом судебных исков предыдущих владельцев сделать максимально сложно.

Потому, как подчеркнул Марченко, заговорили о возможности разделения на «хороший» и «плохой» банк для укрепления потенциала приватизации, ограничения влияния унаследованных из прошлого проблем. Поскольку об этом ведутся дискуссии, в стратегии были зафиксированы все возможные варианты, но окончательное решение — за акционером, то есть государством.

В некотором роде повторилась ситуация с внедрением платных дорог, когда в июне было заявлено о возможности передачи 6 дорог в Украине в иностранную концессию, что вызвало вопросы в обществе – идет ли речь о строительстве с нуля новых, или передачи в частные руки тех, которые отремонтировали за счет бюджетных средств.

Тогда в Мининфраструктуры поспешили откреститься от проекта, заявив, что инвесторам предложат вложиться в уже действующие автодороги, за что предложат им содержать обновленные участки и отдадут расходы за счет средств госбюджета, плата за проезд по дорогам взиматься не будет.

В ситуации же с «Приватбанком» у экспертов возникло опасение, что проблемная его часть останется у государства, и так потратившего на него более 150 млрд грн, а лучшая – продана некоему инвестору.

«Разделение же банка и его продажа по частям не что иное, как грабеж и коррупция», — считает журналист и блогер Сергей Лямец.

Если продавать или делить — то сейчас

Опрошенные «Телеграфом» эксперты в принципе по-разному отнеслись к состоянию «Приватбанка» и его перспективам.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, состояние «Приватбанка» после национализации можно оценить, как стабильно хорошее с финансовой точки зрения, однако в будущем у него могут возникнуть проблемы.

«Банк генерирует примерно около 1 млрд дол. чистой прибыли ежегодно, главным образом это – операции по кредитованию выпущенных банком карточек через кредитные лимиты, до 20 млрд грн., и еще не менее 10 миллиардов — доходы по облигациям госзайма. На деле же позиции банка слабеют — за последний год "Приватбанк" выпустил 200 тысяч карточек, а "Монобанк" — 850 тысяч, то есть доля рынка кредитования граждан через кредитные лимиты у госбанка будет снижаться. Второй минус — кредитный портфель, который организован через манипуляцию НБУ требованиями к залоговым активам», — поясняет эксперт.

Отдельный вопрос, по словам собеседника «Телеграфа» — история с бывшими акционерами во главе с Игорем Коломойским, которая будет затягиваться дальше и решена не будет, хотя государство вложило в банк более 150 млрд грн.

«Что касается приватизации, уверен, что его цена не менее 5-7 млрд. дол, но если продажа и произойдет, то скорее всего его продадут какому-нибудь западному МФО. Причем это вряд ли случится по открытому конкурсу и скорее всего без проблемных активов, которые спишут на фонд гарантирования вкладов физических лиц», — считает эксперт.

Экономист Алексей Кущ считает, что хотя с национализацией в 2016 года состояние «Приватбанка» в целом улучшилось, его лидирующее положение на банковском рынке (около 25% рынка) и отсутствие адекватной финансовой стратегии развития от государства делает его опасным для стабильности всей финансовой системы.

«По сути, работа и стабильность банка создается теми ценными бумагами, которые государство влило в уставной фонд. При этом качественного улучшения работы финучреждения нет – до 80% «старых» кредитов по сути безвозвратны, работа на розничном рынке с кредитованием малого и среднего бизнеса постоянно декларируется, но по факту не ведется, что не позволяет банку развиваться. Отдельная опасность – раздутые депозиты населения на счетах банка — при массовом оттоке вкладов банку не хватит текущей ликвидности. Тогда перед собственником в лице государства встанет дилемма – заморозить вклады и получить социальный взрыв, или же напечатать деньги и выдать вкладчикам, вызвав девальвацию гривны и высокую инфляцию», — говорит о потенциальных рисках эксперт.

Вместе с тем собеседник «Телеграфа» отметил, что реструктуризация «Приватбанка» с разделением его на несколько частей, предложенная чиновниками, может оказаться неплохим решением.

«Учитывая потенциальные проблемы банка, лучшим решением была бы внятная, а главное, реализуемая на практике, а не декларируемая, стратегия его развития. Альтернативой этому может быть реструктуризация банка, например, раздел его на несколько частей. В первую часть можно выделить платежный сервис, наиболее прибыльный актив, который можно продать за большие деньги и это не займет много времени. Во вторую часть может войти реструктурированный банк, прошедший ребрендинг, сосредоточивший в руках депозиты населения, государственные ценные бумаги и кредиты, которые можно вернуть, такой себе «хороший банк», не имеющий отношения к старому финчуреждению. В последней же части банка можно оставить все проблемные активы, суды с экс-владельцами и прочими», — по сути поддерживает идею чиновников Алексей Кущ.

Напомним, в начале лета суд окончательно признал национализацию "Приватбанка" законной.

Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Украина
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Категория
Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
Россия "завелась", ведь ситуация на Донбассе вскоре может пойти по сценарию Украины - полковник
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Генпрокуратура просит взять партнера Ахметова Николая Рудковского под арест: что случилось
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир