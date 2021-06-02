Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал отца экс-министра Дмитрия Дубилета, бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, ранее объявленного в розыск НАБУ. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Меру пресечения Дубилету-старшему, который на данный момент находится в Израиле, назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки в место уголовного производства".

Напомним, НАБУ и САП сообщили трем работникам "ПриватБанка" (Дубилет-старший в их числе), о подозрении в растрате более 136 890 000 грн. В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили эту сумму из активов банка в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Кроме того, Дубилета подозревают в том, что он по поддельным документам распорядился перечислить 8,2 млрд гривен "ПриватБанка" на счета компании Claresholm Marketing, что привело к их растрате как раз накануне национализации банка.

Как сообщал "Телеграф", буквально 2 июня Хозяйственный суд города Киева в среду, 2 июня, закрыл производство по иску бывшего главы "ПриватБанка" Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи банка. То есть суд признал законность национализации "ПриватБанка".