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В Украине появится 6 платных автобанов: в Мининфраструктуры озвучили стоимость проезда для водителей

В Украине появится 6 платных автобанов: в Мининфраструктуры озвучили стоимость проезда для водителей
12:30 Сегодня Телеграф

Министерство инфраструктуры Украины в сотрудничестве с частными инвесторами прорабатывает проект частных автобанов. Планируется, что их будет шесть, а цена за километр проезда по дорожному покрытию европейского образца будет стартовать от 73 копеек.

Об этом рассказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, передает "Суспільне".

По словам чиновника, максимальная стоимость пользования этими трассами будет зависеть от типа транспортного средства и будет варьироваться от 0,023 до 0,133 евро за километр (от 0,73 до 4,14 гривни).

Инвесторы выделят деньги на постройку таких магистралей:

1. M-29 / M-04 / M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

2. M-03 - Борисполь-Полтава;

3. M-14 - Херсон-Николаев

4. М-06 - Киев-Житомир-Ровно;

5. M-08 / M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк

6. M-04 / H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Отметим, что данный проект Министерство разрабатывает совместно с "Укравтодором", Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) в Украине. Суммарная длина платных автобанов составит более 1500 км. 

Напомним, инициатива платных дорог далеко не нова не только в мире, где подобные объекты инфраструктуры существуют уже десятилетия, но даже в Украине. Правда, разговоры об этом в нашей стране ведутся уже более 20 лет. Станет ли инициатива Министерства инфраструктуры Украины реальностью, или же останется очередной вехой в 20-летней борьбе за платные дороги – разбирался "Телеграф".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Мининфраструктуры, Укравтодор, Прайс, Трасса, Автобан, Платные дороги Украины, Анна Юрченко.
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