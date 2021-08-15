“Не всем по зубам”: украинский Монобанк поднялся в цене и больше не продаётся

Украинский интернет-банкинг поднялся в цене и теперь стоит более одного миллиарда долларов. Кроме того, приложение не продается.

Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает соучредитель компании Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

По его словам, ни один украинский банк уже технически не может купить приложение, ведь оно слишком дорогое.

"Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", - пишет Гороховский.

Также соучредитель компании назвал ее "единорогом с нуля за три с половиной года".

Кроме того он заявил, что в нашей стране есть сложности с ведением бизнеса, но они наблюдаются и в США, Великобритании, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР, Китае.

"Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят. Но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна", - отмечает Гороховский.

По его словам, для успеха нужен "адский труд и удача".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа 2021 года появились слухи о продаже украинского Monobank (Монобанк) российскому Альфа-банку.

Также мы писали, что Олег Гороховский объясняет успех Монобанка любовью клиентов.