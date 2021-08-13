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Разделять "ПриватБанк" и продавать частями категорически нельзя - это ограбление и коррупция

Разделять "ПриватБанк" и продавать частями категорически нельзя - это ограбление и коррупция
19:13 Сегодня Телеграф

Раздел и продажа по частям "ПриватБанка" принесет много убытков государству, хотя если влить в него немного денег - он запросто может снова стать первым на рынке.

Об этом в пятницу, 13 августа, на своей странице в Facebook написал журналист, блогер и автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"Пока блогеры Банковой не рассыпались в комплиментах, назову вещи своими именами. План разделить «ПриватБанк» и продать частями - это ограбление и коррупция.

Против этой сделки говорит все, от математики до логики. Математически, нам афишируют доход 80 млрд грн, а на самом деле это сделка с УБЫТКОМ 160 миллиардов и больше. К тому же, мы продадим в нужные руки монополиста, который будет потом годами терроризировать все страны. Наконец, власти хотят под шумок отпустить с деньгами Игоря Коломойского. К олигарху вопросов нет, а вот к власти - очень даже есть.

Чтобы понять истинную суть предложения, нужно увидеть всю ситуацию целиком.

В 2016 году правительство национализировало самый большой банк  Украины, влив 155 млрд грн из бюджета. Наших с вами денег, уважаемые налогоплательщики.

После этого каждый год примерно 12 млрд грн государство платит проценты по этим ОВГЗ. Тоже из наших денег. Итого за 2017, 2018, 2019 и 2020 выплатили проценты на 48 млрд грн. Вместе с изначальными 155 млрд, уже получается 203 млрд грн, будет ещё больше. Для понимания, это два годовых бюджета «Большой стройки» - символа коррупции эпохи Зеленского.

Откуда взялась такая сумма, знает каждый школьник. Примерно $5,5 млрд из банка вынули предыдущие владельцы, проходящие под коллективным именем Игорь Коломойский. Эту сумму подтвердил аудит Kroll, получивший данные от сотрудников Нацбанка.

Внимание, вопрос: бюджету что, некуда было девать деньги? Нет. Просто стоял вопрос, уничтожить банк или сохранить. Его сохранили. Понятное дело, деньги дали временно - мол, скоро догонят в судах Коломойского и заставят его все вернуть. Только получилось как обычно.

Вроде бы, Нацбанк вместе с правительством подали на Коломойского в суд. Долго пугали, что вот-вот, ещё немного и дожмём. Судились в Британии и США. Вроде бы, даже арест на имущество наложили, и недвижимость в США нашли. И что? Ничего. Успехи кончились.

С момента национализации прошли пять лет. За это время Приват, Нацбанк и правительство про@бали (даже не проиграли) кучу судов в Украине. Про@бали миллионы долларов на поддержку совершенно бездарных, но потрясающе дорогих юристов. И самое главное, делают вид, что ситуация под контролем.

Что за зверь такой «под контролем»?

У меня со старта есть подозрения, что никто и не собирался возвращать бюджетные 155 млрд грн с процентами. Что изначально так договорились: мы отпускаем Коломойского, а он отдаёт нам банк без заложенных мин.

Прошли годы. Теперь дело «Привата», скорее всего, используют для острастки Коломойского, чтобы не сильно влиял на Зеленского и Верховную Раду. Условие почти то же самое: мы тебя не заставляем вернуть 155 ярдов, а ты сидишь на крючке и тихо.

Вот что такое «под контролем». Этот термин не предполагает, что в бюджет вернут 155 млрд грн плюс проценты.

Зато теперь добавился новый эпизод: продажа «Привата» в нужные руки за 80 млрд грн.

Уже полетели радостные сообщения о грядущей перемоге. Все, что есть лучшего в «Привате» - технологии, сеть, сотрудников и совершенно гигантскую долю рынка - включат в «хороший Приват» и продут кому скажут за символическую для такого бизнеса сумму. А все дерьмо, включая никогда не возвратные кредиты и долги Коломойского, а также государственные национализационные ОВГЗ на 155 ярдов - оставят государству. Вместе с присказкой «мы продолжаем судебные процессы» и «мы обязательно вернём эти деньги». Понятное дело, самый добросовестный Нацбанк и самый эффективный набсовет «Привата».

Я не испытываю ни одной иллюзии насчёт «вернём деньги». Никто и ничего не вернёт.

Просто пришёл некий Джордж или Стив, увидел замечательный банк с гигантской долей рынка. И сказал: хочу, но без вот этого прицепа с дерьмом. А наши парни сказали: не вопрос, сделаем. Есть гениальная идея.

Разделить «Приват» на хороший и плохой - это способ пох@рить все, что не хочет брать Джордж, он же Стив. Это способ дёшево продать ему отлично работающий бизнес, который окупит вложения за пару лет. А ещё это способ раз и навсегда избавить Коломойского от проблем с судами.

Ни в коем случае не верьте обещаниям, что они даже после разделения вернут деньги. Это разводка, такая же, как формула Штайнмайера. Так не работает.

В этом году госбанки уже начали списывать плохие кредиты - подобные тому, что есть в «Привате». Конечно, они рассказывают, что суды продолжаются и все деньги вернут. Но по факту, никто никогда и ничего не вернёт. Посто замели грязь под половицу, подальше от людских глаз. Точно так же сметут и 155 ярдов, влитых в «Приват» при национализациис и десятки миллиардов процентов. А потом, очень тихо, проиграют суды и закроют дела по сроку давности. Может, для порядка взыщут с Коломойского в бюджет США миллионов 50.

Напоминаю кейс Павла Лазаренко. Сколько было шума. Сколько обещаний, что вернём в Украину миллиарды. И где они? А миллиарды Януковича и его окружения? Они где? То-то же.

Так что, если по совести, нужно гнать под зад всю эту шарашкину контору, придумавшую схему по продаже «Привата» в нужные руки. Мало того, что это по всем очевидным признакам коррупция. Так это ещё и ограбление. Нам предлагают получить 80 млрд грн, простить 200 млрд грн, и радіти итоговому результату сделки: МИНУС 160 ярдов.

А ведь это далеко не единственная причина отправить всех под суд. «ПриватБанк» имеет все признаки монополиста. По сути, это половина банковской системы. Я имею в виду не схематизма с облигациями и рефинансированием, а реальный банковский рынок, обслуживающий население, предпринимателей и бизнесы.

Какой гений придумал его продавать в таком виде? Если влить в «Приват» денег, он легко задавит конкурентов, как уже было до 2016 года.

Поэтому вот несколько выводов:

1. Разделять «Приват» категорически нельзя. Сначала верните деньги, а потом делите и продавайте.

2. В нынешнем виде «Приват» продавать нельзя. Это монополист. Что с ним делать, не знаю, пусть подскажут профессионалы. Может, надо разделить, может, оставить в собственности государства.

3. Все тех, кто сейчас продвигает эту идею, нужно проверить на коррупционную составляющую.

4. Тщательно изучить, чем занимаются набсовет и менеджмент «Привата», руководство Минфина и Нацбанка. Спросить, почему уже пятый год не движутся дела. Почему мы про@бываем суды Коломойскому. Очень похоже на клуб коррупционеров, пригревшихся в тёплых денег.

Впрочем, можно не терять время и не разбираться в этом. Вспомнить, что Коломойский - акционер Зеленского и слуг народа. Что Нацбанк и Минфин годами занимаются схематозом с ОВГЗ. Что они наверняка в курсе последствий идеи разделить и продать «Приват» (в скобках, пох@рить бюджетные 201 миллиард).

А значит, все они понимают. Делают сознательно. Говорить с ними бесполезно. Не с кем тут говорить", - пишет он.

"Это банальное воровство": клиенты жалуются на сбой в работе ПриватБанка

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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ПриватБанк, Коррупция, Блог, Сергей Лямец.
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