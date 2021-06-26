"Это банальное воровство": клиенты жалуются на сбой в работе ПриватБанка

В субботу, 26 июня, клиенты ПриватБанка столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.

"Это в "привате" какая-то проблема, или это только у меня какая-то дич ночью творилась? А то карточки уже поблокировали, но по несколько тысяч минус", - написала Надежда Кушнир на своей странице в Facebook.

В самом банке уже отреагировали на проблему и просят прощения у клиентов за неудобства.

Пресс-секретарь Олег Серга сообщил, что причиной этого стал сбой.

"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", — написал он у себя в Facebook.

Под постом появилось множество комментариев, клиенты жалуются на работу технической поддержки и пытаются выяснить, когда вернут средства:

"Почему Ваша тех поддержка не работает. Почему когда звонил на 3700 я прослушать 5 минут различных услуг, а только потом тихая объявление, о сбое"

"Это не "прикрий сбій" это банальное воровство, когда у меня берут 100$ без моего на то разрешение я расцениваю это именно как наглое воровство."

"Так а сколько ещё ждать пока всё придёт в порядок? Ваши операторы то говорят до 10 утра, потом до 12 дня. Вы пишите до конца дня..."

Как сообщалось, ПриватБанк грозит оставить украинцев без Apple Pay і Google Pay. В случаи такого решения 119 тысяч предпринимателей останутся без POS-терминалов.