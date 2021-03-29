"ПриватБанк" грозит оставить украинцев без Apple Pay і Google Pay: в чем дело

"Приватбанк" будет вынужден отключить Apple Pay и Google Pay и лишить 119 тысяч предпринимателей POS-терминалов, если будет принят законопроект о платежных услугах (№4364) с пунктом о снижении комиссии эквайринга.

Об этом сообщил заместитель главы правления банка по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану.

"Банки будут вынуждены отключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этим сервисам и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам", – сказал Разван Мунтеану.

Мунтеану добавил, что, согласно нормам, заложенным в законопроектах Верховной Рады, POS-терминалы в торговых точках с обращением меньше 33 тыс. гривен в месяц станут убыточными для банков.

Замглавы банка отметил, что по их подсчетам 119 тысяч предпринимателей не смогут принимать карты, поскольку "Приватбанку" придется забрать их POS-терминалы из-за убыточности.

Также указывается, что в случае принятия указанного законопроекта, ежегодные налоги выплачиваемые "Приватбанком" сократятся на 1 млрд гривен, а дивиденды - на 3,3 млрд гривен.

Как сообщал "Телеграф", ранее НАБУ объявило в розыск бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета, который является отцом экс-министра Дмитрия Дубилета.